İstanbul Kapalıçarşı’da 411 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 411,20 liradan, 2 bin 708 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 729 liradan, 374,80 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 378,80 liradan, 2 bin 647 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 667 liradan, bin 324 liradan alınan Yarım Ziynet bin 334 liradan ve 662 liradan alınan Çeyrek Ziynet 667 liradan satıldı.
Serbest piyasada altın fiyatları (7 Mart 2021 altın fiyatları)
07.03.2021 - 09:01 | Son Güncelleme: 07.03.2021 - 09:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 411,20 lira oldu.
Etiketler : altın fiyatları,
772732 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/772732.aspx
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