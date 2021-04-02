Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), mart ayı ve ilk çeyrek ihracat rakamlarını açıkladı. Martta Türkiye’nin ihracatı, pandemiye rağmen geçtiğimiz yılın aynı ayına göre, yüzde 42,2’lik artışla, 18 milyar 985 milyon dolara ulaşarak cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamı oldu. Ocak-mart döneminde ise 2020 ilk çeyreğe göre yüzde 17,3’lik artışla 50 milyar 23 milyon dolarlık ihracatla tüm zamanların en yüksek ilk çeyrek rakamına imza atıldı. Yılın ilk çeyreğinde 7,6 milyar dolarla otomotiv sektörü birinci, 5,3 milyar dolarla kimyevi maddeler ikinci, 4,7 milyar dolarla hazır giyim sektörü üçüncü oldu. Martta ihracatçılar Türk bayrağını 218 ülke ve bölgede dalgalandırmayı başardı.

200 MİLYAR $’A ULAŞACAĞIZ

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın katılımıyla Ankara’da düzenlenen toplantıda ihracat rakamlarını açıklayan TİM Başkanı İsmail Gülle “Geçtiğimiz aralıkta tüm zamanların aylık ihracat rekoruna imza atmıştık. Martta tüm zamanların aylık ihracat rekorunu tazelemenin gururunu yaşıyoruz. Böylece, ardı ardına son dört ayda ihracat rekoru kırmış olduk” dedi. Son altı aylık ihracatın 100 milyar doları aştığını kaydeden Gülle “Yıllık ihracat hedefimiz olan 184 milyar dolardan çok daha yüksek rakamlara, 200 milyar dolarlara inşallah hep birlikte ulaşacağız. İhracatçımız; istihdam, üretim, döviz girdisi, inovasyon, ülke itibarı gibi millî menfaatlere hizmet eden bir sorumluluk bilinciyle çalışmakta ve tüm bu sorumlulukları, hakkıyla yerine getirmektedir. 1.339 firmamız, martta ilk kez ihracat yaptı. Bu firmalarımız, martta 62 milyon 400 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. İlk çeyrekte ihracat gerçekleştiren firma sayımız 59 bin 913, ilk kez ihracat gerçekleştiren firma sayımız ise 4.334 oldu” diye konuştu. İhracatta yüzde 41,4 payı olan AB’ye martta yüzde 47 artışla 7,9 milyar dolarlık ihracat yapıldığını belirten Gülle “Avrupa kıtasının mart ayı ihracatımızdaki payı yüzde 54,7 oldu. Martta Çelik sektörü Peru’ya ihracatını yüzde 2.655, kimyevi maddeler sektörü Malta’ya ihracatını yüzde 1.207 ve makine ve aksamları sektörü İran’a ihracatını yüzde 891 artırdı” ifadelerini kullandı.