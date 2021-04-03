İstanbul Kapalıçarşı’da 453 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 453,20 liradan, 2 bin 985 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 6 liradan, 413,20 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 417,20 liradan, 2 bin 917 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 937 liradan, bin 459 liradan alınan Yarım Ziynet bin 469 liradan ve 729 liradan alınan Çeyrek Ziynet 734 liradan satıldı.
Altın alacak ya da satacaklar dikkat! İşte güncel fiyatlar (3 Nisan 2021 altın fiyatları)
03.04.2021 - 18:46 | Son Güncelleme: 03.04.2021 - 18:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 453,20 lira oldu.
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779617 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/779617.aspx
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