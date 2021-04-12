Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

C. Fırat Aydoğmuş ANKARA

İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği Başkanı Merih Özgen, Türkiye’nin bunu fırsata çevirerek üretim üssü olabileceğini söyledi. Özgen “Yüksek mühendislik kabiliyeti ile ürettiğimiz makinelerle, küresel rekabette önemli bir oyuncu hâline geldik. Çin ve Hindistan gibi ülkeler, sektörün ihtiyacını karşılamakta zorlandı. AB başta olmak üzere ülkeler, tedarikçilerinin kendilerine yakın olmasını gündemlerine aldı. AB’ye üyelik sürecinde kaydettiğimiz uyum durumumuz, tedarik zincirlerinden daha fazla pay almada bize avantaj sağlıyor. İş ve inşaat makineleri sektörü, sağlanacak teşvik ve destekler ile kritik parça, aksam ve komponent üretiminde ciddi yol kat etme ve önemli bir üretim üssü olma potansiyeline sahip” diye konuştu.