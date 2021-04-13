Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Piyasalar yeni haftaya sakin başladı. Bu haftanın en önemli gündem maddesi, Merkez Bankası’nın 15 Nisan’daki toplatısı olacak. Başkan değişikliği sonrasında ilk Para Politikası Kurulu toplantısında faizin değişmesi beklenmiyor. Son toplantıdan bu yana TCMB’de köklü değişiklikler yaşanmıştı. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Naci Ağbal başkanlık görevinden alınırken, yerine Şahap Kavcıoğlu atandı. Yeni başkan, “Nisan veya sonrasındaki aylarda PPK kararıyla ilgili hemen faiz indirilecek şeklinde ön yargılı bir yaklaşımı doğru bulmuyorum. Yüzde 5 enflasyon hedefine de sıkı sıkıya bağlıyız. Enflasyon ve enflasyon beklentileri de sıkı bir para politikası duruşu gerektiriyor. Politika faizini enflasyon üzerinde bir düzeyde oluşturmaya devam edeceğiz. Kararlarımızı veri odaklı alacağız. Enflasyondaki düşüşün kalıcılığını sağlayacağız” ifadelerini kullanmıştı.Ekonomistler ağırlıklı olarak, perşembe günü yapılacak toplantıda politika faizinin yüzde 19 seviyesinde sabit tutulacağını öngörüyor.

Dolar güç kaybediyor

Dolar, yeni haftaya 8,20’ye yakın seviyelerde yatay başladı. TCMB’nin politika faizinde indirim beklenmemesi üzerine dolar, gün içinde 8,10 sınırına kadar geriledi. Borsa ise 1375 desteğinin üzerinde tutundu.