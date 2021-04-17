Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önder Çelik İSTANBUL

22 Nisan’da sona erecek talep toplamada pay başına fiyat aralığı 8,50 - 9,90 TL olarak belirlenirken, hisselerin yüzde 50'si yurt içi bireysel, yüzde 30'u yurt içi kurumsal, yüzde 20'si yabancı kurumsal yatırımcılara tahsis edilecek. Halka arz süreciyle ilgili düzenlenen toplantıda konuşan Aydem Enerji CEO’su ve Aydem Yenilenebilir Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İdris Küpeli “Son 3 yılın en büyük halka arzı olacak bu işlemden 1 milyar TL’lik gelir bekliyoruz” dedi. Şirketin 25 enerji santralinde kurulu gücün 1.020 MW olduğuna işaret eden Küpeli, gelirlerinin yüzde 89’unun dolara endeksli olması nedeniyle piyasalardaki dalgalanmalardan en az düzeyde etkilendiklerini kaydetti. Küpeli “Halka arzın büyüklüğü ek pay satışı ile birlikte toplamda 1,1 milyar TL - 1,3 milyar TL aralığında; halka açıklık oranı da ek pay satışı ile birlikte toplam yüzde 18,44 olacak” diye konuştu.

HEDEF: BEŞ YILDA İKİ KATI ÜRETİM

Bu yıl halka arzın yanında hibrit projeleri de odaklarına aldıklarını belirten Küpeli, şöyle konuştu: Yatırımlarının önemli bölümünü tamamladığımız hibrit santrallerde yağış az olduğunda GES’ten, güneş az olduğunda da HES’ten üretim gerçekleştirerek mevsim şartlarının etkisini asgari seviyeye indireceğiz. Hedefimiz; 5 yıl içerisinde portföyümüzün gücünü iki katına çıkararak 2.000 MW seviyelerine ulaşmak.