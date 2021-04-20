Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Projenin zamandan, yakıttan, karbondioksit emisyonundan yıllık 2,5 milyar TL’nin üzerinde tasarruf sağladığını aktaran Karaismailoğlu, “Kuzey Marmara Otoyolu’nun bugüne kadar 390 kilometresini halkımızın hizmetine sunduk. 10 kilometre uzunluğundaki 7’nci kesimin Hasdal Kavşağı-Habipler Kavşağı arasındaki yapım çalışmalarında son aşamaya geldik. 10,26 kilometre uzunluğundaki 7’nci kesimin 1 kilometrelik Başakşehir Kavşağı ile Habibler Kavşağı arasındaki bağlantısını sağlamıştık. Önümüzdeki günlerde trafiğe açılacak kalan kısmın uzunluğu 9,16 kilometredir” dedi. Otoyolun, Marmara Ringi’nin bileşeni olduğunu belirten Karaismailoğlu, Marmara Otoyol Ringi ile etkileşim hâlinde olan 9 il bulunduğuna işaret ederek şöyle devam etti: Bu illerimiz ülke nüfusunun yüzde 37’sini, ihracatın yüzde 75’ini, GSYH’nin yüzde 65’ini oluşturuyor. Diğer yandan dünyanın en önemli ticaret yollarından olan Orta Koridor, Marmara Bölgesi’nden geçerek İngiltere’den Çin’e bir kuşak yol oluşturmaktadır. Kuzey Marmara Otoyolu’nu tamamladık. 1915 Çanakkale Köprüsü’nü gelecek yıl açarak Marmara Ringi’ni tamamlayacağız.

'KANAL'I İNŞA EDEREK İSTANBUL'U GÜVENCE ALTINA ALACAĞIZ

Adil Karaismailoğlu, dünyada yük trafiği artarken deniz yolu taşımacılığının da önemini artırarak koruduğunu belirterek “İstanbul Boğazı’ndan bugün 43 bin gemi geçmektedir. Karadeniz, bir ticaret gölü hâline gelirken emniyetli geçiş kapasitesinin 25 bin olduğu Boğazlarımızdan geçen gemi sayısı kaçınılmaz olarak artacaktır. Boğaz’dan geçen gemilerin yüzde 20’sinin tehlikeli madde taşıdığı düşünüldüğünde dünya şehri İstanbul kıyılarının giderek daha fazla riskle karşı karşıya kalacağını görüyoruz. İşte bu yüzden Kanal İstanbul’u inşa ederek hem dünya ticaretindeki iddiamızı kuvvetlendireceğiz hem de dünya mirası İstanbul’umuzu ve İstanbulluları her yönden güvence altına alacağız” dedi.