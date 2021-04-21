Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin millî enerji hamlesinin en büyük ayaklarından birini oluşturan Karadeniz’de gaz sondajı ile ilgili yeni gelişmeler yaşanacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sakarya Gaz Sahası’nda saha geliştirme ve üretim çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “Fatih’in kazdığı Tuna-1, Türkali-1 ve Türkali-2’nin kuyu testlerini, Kanuni sondaj gemimiz yapacak. Kuyu testlerine önce Türkali-2’den başlayacağız. İnşallah mayıs ayı içerisinde bu testlere başlamayı planlıyoruz. Karadeniz gazının ilk fazının 2023’e yetiştirilmesi için ekiplerimiz sahada büyük bir özveriyle çalışıyor. Fatih sondaj gemisi, Sakarya Gaz Sahası’nın kuzeydoğusunda bulunan Amasra-1 lokasyonunda da keşif amaçlı sondaj çalışmalarına devam ediyor. Bütün gayretimiz, çalışmalarımızı belirlenen takvim içerisinde tamamlamak ve Karadeniz gazını cumhuriyetimizin 100. yılında milletimizle buluşturmak” dedi.

Petrol Endüstrisinde Millî Teknolojiler toplantısına videokonferans yoluyla katılan Bakan Dönmez, “Son üç yılda toplam 93 ekipman yerli imkanlarla üretilmeye başlandı. Yerlileştirdiğimiz bu ekipmanların toplam bütçesi 186,5 milyon liraya ulaştı. Eğer ekipmanların yerli muadillerini üretmeseydik, yurt dışına 263,5 milyon lira ödeyecektik. Kaynağın yerli, teknolojinin yabancı olduğu bir yerde enerji bağımsızlığından tam anlamıyla bahsedemeyiz. Doğu Akdeniz’de sürdürdüğümüz arama ve sondaj çalışmalarının hukuk dışı argümanlarla önünün kesilmeye çalışılması, dünyada sayılı bir filoya sahip olmamızı sağladı. O gün bizleri köşeye sıkıştırmaya çalışanlar, sadece bir filoya sahip olmamızı sağlamadı. Aynı zamanda bu gemileri geliştirecek, onlara sınıf atlatacak bir teknolojiyi geliştirmemizi de sağladılar” diye konuştu.

BİRÇOK ÜLKEDEN SONDAJ DAVETİ

Bakan Dönmez, “Karadeniz’deki keşfimizin ardından bazı ülkeler bize açık davette bulundular. Gelin, bizim ülkemizde de bu çalışmaları gerçekleştirin dediler. Dedik ki, önceliğimiz şu an yurt içi. Teklifleri şimdilik geri çevirdik ancak bu durum bizlere gelecekte yurt dışının kapılarını aralayacak. Bugün yenilenebilir enerjide yurt dışına ihracat yapan, hatta yurt dışındaki firmalara danışmanlık ve mühendislik hizmeti sunan çok sayıda şirketimiz var. Bu başarıyı hidrokarbon sektörüne de taşımak istiyoruz” dedi.