Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Vodafone, “Bu işte Birlikteyiz” platformuyla pandemide işini kaybedenlere destek olacak. UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı) ve Habitat Derneğinin desteğiyle Türkiye dahil 13 Vodafone ülkesinde hayata geçirilen uygulama ile kişisel eğitimler, yetenek programları ve indirimli internet ile toplam 13 milyon TL’lik fayda sunulması hedefleniyor. Pandeminin bireylerden kurumlara herkesin bağlantıda olabilmesi için teknolojinin ne kadar önemli rolü olduğunu her zamankinden daha net bir biçimde gösterdiğini belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, “Pandemi sürecinden en çok etkilenen gruplardan birini, işini kaybedenler ya da kötüleşen ekonomik şartlarda iş arama sürecinde olanlar oluşturuyor. TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Şubat ayında 4 milyon 236 bin kişi oldu; işsizlik oranı ise yüzde 13,4 seviyesinde gerçekleşti. İş aramada ve kendini geliştirmede dijital dünyayla bağlantıda kalmanın önemli rol oynadığını düşünüyoruz. Bu düşünceyle, pandemide işini kaybedenlerin dijital toplumun gerisinde kalmaması için harekete geçtik. ‘Bu işte Birlikteyiz’ platformuyla amacımız, pandemide işini kısa süreli ya da tamamen kaybeden bireylerin dijital dünyaya erişimini kolaylaştırmak ve dijitalleşmenin tüm avantajlarından faydalanmalarını sağlamak. Onlara bu zor süreçte destek olmak ve yanlarında olduğumuzu hissettirmek istiyoruz" dedi. UNDP Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı Sukhrob Khojimatov da pandemiden en çok gençlerin zarar gördüğüne dikkat çekerek "Genç neslin eğitime, sosyal destek enstrümanlarına ve istihdam imkanlarına erişimi ciddi şekilde etkilendi. Ayrıca, genç nüfus yeterli gelir ve tasarruflara sahip olmadığından, pandeminin yoksulluk ve eşitsizliklerde oluşturduğu artıştan nasibini fazlasıyla aldı. Salgın sonrası hep birlikte gençliğe odaklanmamız gerekiyor” diye konuştu. Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır ise program ile bireylere dijitalleşmeye dair yeni yetkinlikler kazandırarak, pandeminin olumsuz etkilerini bir nebze olsun azaltmak istediklerini söyledi.

6 GB İNTERNET 9 LİRA

“Bu işte Birlikteyiz” üç aşamadan oluşuyor. Bu İşte Birlikteyiz Yeni Nesil Beceri Geliştirme programıyla, iş arayanlara dijital dönüşümün tarihi, dijital güvenlik ve gizlilik, dijital içerik üretimi, işletmelerin dijital varlığı, profesyonel LinkedIn kullanımı, kariyer planlama, CV hazırlama ve iş mülakatı simülasyonu konularında online eğitimler verilecek. Toplam 12 sertifika programıyla 1.000 kişiye ulaşılması hedefleniyor. Dünyada yarım milyon kişiye ulaşan Geleceğin Meslekleri platformu ile de anketler düzenlenerek bireylerin yetenek profillerini çıkarıp onları en uygun açık pozisyonlara yönlendiriyor. Kişiler, profillerine en uygun iş fırsatlarını görüntüleyip başvuru yapabiliyor. Udemy eğitimleriyle de web tasarımı, 3D modelleme, kişisel gelişim ve verimlilik gibi 600’den fazla eğitim asenkron olarak sunuluyor. Son olarak “Birlikteyiz” tarifesiyle 6 GB mobil internet, 750 dakika, 250 SMS içeren altı ay boyunca 39 TL yerine sadece 9 TL’ye sunulacak. Pandemide işsiz kalanlar, iş arayanlar ve Kısa Çalışma Ödeneği alanların yararlanabileceği tarife için aboneler, e-Devlet’ten aldıkları SGK Hizmet Dökümü ile başvuruda bulunabilecek. Vodafone “Birlikteyiz” tarifesiyle 50 bin kişiye ulaşmayı hedefliyor.