Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; mülkiyeti Sapanca Belediyesine ait olan 2006 imalat yılı, 1886 sertifika numaralı, TC-UAD milliyeti ve tescil işareti, TECNAM S.R.L. Ultralight P92 Echo Super imalatçı-tipi-modeli, 1005 seri numaralı uçağın ihaleyle satışı yapılacak.
Ultralight uçak ihaleyle satılacak
28.04.2021 - 10:11 | Son Güncelleme: 28.04.2021 - 10:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sapanca Belediyesi, mülkiyeti belediyeye ait 2006 model TECNAM P92 model uçağın satışı için ihaleye çıktı. Uçak için KDV hariç 336 bin lira bedel belirlendi.
Etiketler : sapanca belediyesi,
786136 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/786136.aspx
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