Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yönetmeliğin devreye alınmasıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomi Reform Paketi'ndeki elektrik enerji depolama tesislerinin kurulmasına yönelik mevzuat altyapısının tamamlanmış olacağını aktaran Yılmaz, elektrik depolama tesislerinin piyasada faaliyet gösteren şirketlere fiyat değişiminden dolayı arbitraj imkânı sağlayacağını söyledi. Yılmaz “Elektrik depolama tesisleri sayesinde piyasa fiyatlarının düşük olduğu dönemlerde depolanan enerjinin piyasa fiyatlarının yüksek olduğu dönemlerde ticareti yapılabilecek. Ayrıca diğer gelişmiş ülkelerde olduğu gibi kesikli üretim karakteristiklerine sahip yenilenebilir enerji üretim oranlarının gün geçtikçe arttığı ülkemizde de üretimin kontrollü bir şekilde şebekeye verilmesi sağlanarak güvenilir bir sistem işletmesi sağlanacak” ifadelerini kullandı.