Yönetmeliğin devreye alınmasıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomi Reform Paketi'ndeki elektrik enerji depolama tesislerinin kurulmasına yönelik mevzuat altyapısının tamamlanmış olacağını aktaran Yılmaz, elektrik depolama tesislerinin piyasada faaliyet gösteren şirketlere fiyat değişiminden dolayı arbitraj imkânı sağlayacağını söyledi. Yılmaz “Elektrik depolama tesisleri sayesinde piyasa fiyatlarının düşük olduğu dönemlerde depolanan enerjinin piyasa fiyatlarının yüksek olduğu dönemlerde ticareti yapılabilecek. Ayrıca diğer gelişmiş ülkelerde olduğu gibi kesikli üretim karakteristiklerine sahip yenilenebilir enerji üretim oranlarının gün geçtikçe arttığı ülkemizde de üretimin kontrollü bir şekilde şebekeye verilmesi sağlanarak güvenilir bir sistem işletmesi sağlanacak” ifadelerini kullandı.
Elektrik ucuzken depolanıp fiyat yüksekken satılabilecek
30.04.2021 - 05:07 | Son Güncelleme: 30.04.2021 - 05:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, elektrik depolama tesislerinin şebekeye entegre edilmesi ve piyasa kuralları çerçevesinde faaliyet göstermesinin önünü açan yönetmeliğin onaylandığını belirterek, sistem esnekliği sağlayacak depolama tesislerinin Türkiye'nin temiz enerji kapasitesinin daha da artırılmasına katkı sunacağını bildirdi.
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786612 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/786612.aspx
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