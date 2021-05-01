İstanbul Kapalıçarşı’da 471,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 471,70 liradan, 3 bin 108 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 129 liradan, 430 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 434 liradan, 3 bin 37 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 57 liradan, bin 519 liradan alınan Yarım Ziynet bin 529 liradan ve 760 liradan alınan Çeyrek Ziynet 765 liradan satıldı.
Altın alacak ya da satacaklar dikkat! İşte güncel fiyatlar (1 Mayıs 2021 altın fiyatları)
01.05.2021 - 18:13 | Son Güncelleme: 01.05.2021 - 18:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 471,70 lira oldu.
Etiketler : altın fiyatları,çeyrek,gram,
787033 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/787033.aspx
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