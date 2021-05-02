Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya Sağlık Örgütünün Mart 2020'de "salgın" ilan ettiği yeni tip koronavirüs; 100 yıldan uzun süredir görülen en kötü sağlık krizine yol açtı ve ekonominin temellerini de benzeri görülmemiş şekilde sarstı. Bu süreçte her ülke kendi tedbirlerini alarak mücadelesini sürdürdü. Türkiye de sağladığı desteklerle öne çıktı. IMF Mali İzleme Raporu'na göre salgın sürecinde Türkiye; G20'nin yükselen ekonomileri arasında, GSYH’sine oranla en fazla likidite desteği sağlayan ülke oldu. Türkiye’nin likit destek oranı GSYH’sinin yüzde 9,4’ü oranında olurken, aynı kategoride değerlendirildiği Çin, Brezilya, Hindistan, Güney Afrika gibi ülkeleri geride bıraktı. Türkiye'ye en fazla yaklaşabilen ülke yüzde 6,2 ile Brezilya oldu. Rusya ve Çin ise bu alanda yüzde 1,5 ve yüzde 1,3 ile sıralandı.

75 MİLYAR DOLAR DESTEK

Türkiye'nin bu dönemdeki (karşılıksız yapılanlar hariç) likidite destekleri, 75 milyar doları buldu. Bu destekler kapsamında öz sermeye takviyesi, krediler, varlık alımı, borç üstlenimi, garantiler ve borç ertelemesi devreye alındı. Kamu bankaları anapara ve faiz ödemelerini en az 3 ay erteledi ve yeniden finansman sağladı. Kredi geri ödeme süreleri uzatıldı. Düşük gelirli haneler için düşük faizli kredi paketleri, esnafların geri ödemelerinin cezasız ertelenmesi, yeni düşük faizli krediler ve daha uzun geri ödeme süreli kredi sağlanması gibi imkânlar da devreye alındı.

YABANCILARDAN ÖVGÜ

Bluebay Varlık Yönetimi Stratejisti Timothy Ash "Türkiye'nin mali borcu GSYH'ye oranla düşük. Bu sebeple Covid-19 desteklerinde çok fazla mali manevra alanına sahip olduğu görüldü" dedi. Amerikalı ünlü yatırımcı Jim Rogers da "ABD, Japonya ve İngiltere'nin yaptığı gibi Türkiye, vatandaşlarını felaketten korumak için çok fazla şey yaptı. Mali desteklerde çoğu ülkeyi geride bıraktı" diye konuştu.

KÜÇÜK İŞLETMELERE KOSGEB'DEN 5 MİLYAR TL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 5 milyar liralık KOSGEB Hızlı Destek Programı'na başvurular, pazartesi gününden itibaren e-Devlet aracılığıyla yapılabilecek. Bu program ile teknoloji tabanlı 'start-up'lar ile koronavirüs salgınından etkilenen ve imalat sektöründe faaliyet gösteren, mikro ve küçük ölçekli işletmelere faizsiz ve 3 yıl geri ödemesiz kredi desteği sağlanacak. Mikro işletmeler 30 bin, küçük işletmeler 75 bin liraya kadar finansmana hızlı şekilde erişebilecek.