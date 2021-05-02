Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pandemi döneminde büyümesini sürdüren ve 2021'e güçlü bir giriş yapan Turkcell, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 17,5 artışla 7,8 milyar TL gelir elde etti. Grup bazında FAVÖK 3,3 milyar TL’ye ulaşırken, şirketin FAVÖK marjı yüzde 42,2 olarak gerçekleşti. Turkcell’in 2021 yılı ilk çeyrek net kârı da yüzde 26,6 artarak 1,1 milyar TL’ye ulaştı. 2021 yılının ilk çeyreğinde 705 bin yeni müşteri kazanan Turkcell, son üç yılın en yüksek çeyreklik müşteri kazanımına imza attı. Böylece her yıl bir milyon yeni abone hedefinin yüzde 70’ine ise sadece ilk üç ayda ulaşmış oldu. Ayrıca Turkcell’in 15 Nisan’da gerçekleştirdiği Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararla dağıtılabilir dönem kârının yüzde 61’ine karşılık gelen 2,6 milyar TL tutarındaki temettünün üç eşit taksitte dağıtılması da onaylandı.

Turkcell’in dijital servis tekil gelirleri, büyüyen müşteri bazı sayesinde yıldan yıla yüzde 28 artarak 367 milyon TL’ye yükseldi. Anlık mesajlaşma uygulaması BiP’in artan bilinirliği bu çeyrekte uygulamaya 32 milyon yeni indirme getirdi. Toplam indirme sayısı 77 milyona ulaşan BiP, Türkiye’nin en çok tercih edilen yerli uygulaması oldu. Veri kullanım izni konusunda kullanıcılarına dayatma ve ayrımcılık yapmayan BiP, yaklaşık üçte biri diğer ülkelerde olmak üzere 40 milyon üç ay aktif kullanıcı sayısına ulaştı.

HALKIMIZ DİJİTAL DAYATMAYA EN GÜZEL CEVABI BiP İLE VERDİ

BiP’e olan yoğun ilgiden memnuniyet duyduklarını dile getiren Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan “Son dönemde artan kişisel verilerin kullanımına ilişkin hassasiyetle birlikte verinin bir ülke için ne kadar değerli olduğu bir defa daha ortaya çıktı. Bu çerçevede Turkcell mühendisleri tarafından geliştirilen şeffaf gizlilik politikası, güvenli teknolojisi, rekabette öne çıkan üstün özellikleriyle BiP yoğun bir şekilde kullanılmaya başladı. Böylece halkımız kendilerine uygulanmaya çalışılan dijital dayatmalara ve ayrımcılığa BiP kullanarak en güzel cevabı verdi” dedi.

Erkan, Turkcell’in techfin alanındaki platformu Paycell’in performansına ilişkin olarak da şunları söyledi: Dijital ödeme platformumuz Paycell’deki üç ay aktif kullanıcı sayımız 5,3 milyona ulaştı ve mobil ödeme hacmi geçen yılın aynı döneminin iki katına ulaşarak 351 milyon TL oldu. Aynı dönemde Paycell Card üzerinden yapılan işlemler dört katına çıktı. Paycell gelirleri, bu çeyrekte yıllık bazda yüzde 53 büyüdü ve grup dışı gelir artışı yüzde 81 oldu.

Öte yandan Turkcell’in Dijital İş Servislerinin geliri bu çeyrekte yıllık bazda yüzde 27 artarak 452 milyon TL oldu. Şirket, birinci çeyrek sonu itibarıyla kurulduğu günden bugüne kadar 1.589 adet projeyi hayata geçirdi. 2021’in birinci çeyreğinden sonra gelire dönüşecek bu projelerin kontrat değeri (backlog) ise 1,1 milyar TL’ye ulaştı.