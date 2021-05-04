Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İhracatta rekor serisi nisan ayında da devam etti. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre nisan ayında Türkiye ihracatı, pandemiye rağmen geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 109’luk artışla, 18 milyar 766 milyon dolara ulaşarak cumhuriyet tarihinin en yüksek nisan ayı rekorunu gerçekleştirdi. Nisan ayı ayrıca Mart 2021’den sonra bütün zamanların en çok ihracat yapılan ikinci ay olarak kayıtlara geçti. İhracat, ocak-nisan döneminde ise geçtiğimiz yılın aynı döneme göre yüzde 33,1’lik artışla 68 milyar 752 milyon dolar oldu. Nisan ayı ile beraber son beş aydır üst üste rekor kıran ihracat ailesi, 184 milyar dolarlık yıl sonu hedefini de 200 milyar dolara çıkardı.

PANDEMİ ÖNCESİ SEVİYELERİ DE GEÇTİ

Bakanlık görevini Ruhsar Pekcan'dan devralan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ihracatın pandemi öncesi seviyelerin üzerine çıktığına dikkat çekerek “İhracat pandemi öncesiyle de kıyaslandığında nisan ayında yüzde 22,3 oranında arttı. İthalatımız ise nisanda geçen senenin aynı ayına göre yüzde 61,4 artarak 21,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Nisan ayı dış ticaret açığımız, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,9 azalarak 4,6 milyar dolardan 3,1 milyar dolara geriledi. Ocak-nisan dönemi ihracatımız da yüzde 33,1 artışla 68,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde ithalat ocak-nisan döneminde yüzde 19,8 artışla 82,9 milyar dolar olarak kayıtlara geçti” dedi. Muş, yeni dönemde memleketin her köşesini ziyaret ederek sorunları istişare edeceklerini, üreticilerin tesislerini tek tez gezeceğini, aksayan noktaları yerinde tespit ederek hiçbir vatandaşın derdine kayıtsız kalmayacaklarını ifade etti.

SON ALTI AYDA 102 MİLYAR DOLAR GELDİ

TİM Başkanı İsmail Gülle de "Bu yıla ihracatla damga vurmanın; 2021’i ihracat yılı yapmanın zamanı geldi. İhracatçılarımız; millî menfaatlerin tamamına hizmet eden bir inançla çalışmakta ve üzerine düşen bütün vazifeleri hakkıyla yerine getirmektedir. Türk ihracatçısı olağanüstü bir performans gösteriyor. Yılbaşından beri toplam ihracatımız 68 milyar doları, son altı ayda ise 102 milyar doları aştı. Bugün ise cumhuriyet tarihimizin en yüksek nisan ayı ihracatını gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Böylece ardı ardına son beş ayda ihracat rekoru kırmış olduk. Rakamlar gösteriyor ki, inşallah yıllık ihracat hedefimiz olan 184 milyar dolardan çok daha yüksek rakamlara, 200 milyar dolarlara hep birlikte, yakın zamanda ulaşacağız. Pandemi döneminde Türk ihracatçısının elde ettiği başarılar iktisat tarihine altın harflerle yazılacak" dedi.

OTOMOTİV LİDER, HALI İHRACATINDA ARTIŞ YÜZDE 305

Nisan ayında sektörlerin performansını değerlendiren TİM Başkanı İsmail Gülle, “Önceki yılın aynı ayına göre 25 sektörümüzün ihracatını artırdığını görüyoruz. Toplam dokuz sektörümüz ise tarihlerinin en yüksek aylık ihracat performansına imza attı. Bu sektörler; kimyevi maddeler ve mamulleri, elektrik - elektronik, tekstil ve ham maddeleri, mobilya, kâğıt ve orman ürünleri, iklimlendirme sanayii, madencilik ürünleri, çimento cam seramik ve toprak ürünleri, halı ile su ürünleri ve hayvansal mamuller... Nisan ayında; 2 milyar 466 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren otomotiv sektörümüz liderliğini korurken; 2 milyar 162 milyon dolara ulaşan kimyevi maddeler sektörümüz ikinci, 1 milyar 658 milyon dolara ulaşan çelik sektörümüz ise üçüncü oldu. Bu ay en güçlü artış performansına imza atan sektörler; yüzde 313 artışla 2 milyar 466 milyon dolara ulaşan otomotiv; yüzde 305 artışla 306 milyon dolara ulaşan halı; yüzde 280 artışla 110 milyon dolara ulaşan gemi ve yat sektörleri oldu” dedi.

İHRACATA YENİ KATILAN FİRMA SAYISINDA DA REKOR

Nisan ayının ihracat ailesine en fazla yeni katılımın ay olduğuna dikkat çeken Gülle “İhracat ailesine yeni katılımda da bu ay yeni bir rekor kırdık. Tam 2 bin 444 firmamız, geçtiğimiz ay ilk defa ihracat yaptı. İhracata yeni başlayan bu firmalarımız, nisan ayında 136 milyon 896 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Genel tabloya bakıldığında ise, nisan ayı içerisinde toplam 44 bin 484 firmamız ihracat gerçekleştirdi. Böylelikle, yılın ilk dört ayında, ilk defa ihracat gerçekleştiren firma sayımız 5 bin 461 oldu” diye konuştu.

176 ÜLKEYE TL İLE SATIŞ YAPTIK

¥ 218 ülkede Türk bayrağını dalgalandıran ihracatçılar 182 ülkeye satışlarını artırdı.

¥ Nisanda en çok ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk üç ülke 1 milyar 654 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 182 milyon dolarla ABD ve 1 milyar 33 milyon dolarla Birleşik Krallık oldu.

¥ Avrupa Birliği ülkelerine ihracat yüzde 127 artışla 7 milyar 674 milyon dolara yükselirken AB’nin ihracattaki payı yüzde 40,9 oldu. Yakın ve Orta Doğu ülkelerine 3,37 milyar dolar; Afrika kıtasının tamamına 1,75 milyar dolar; Uzak Doğu ülkelerine 1,57 milyar dolar; Kuzey Amerika’ya ise 1,34 milyar dolarlık; ihracat gerçekleştirdik.

¥ Nisan ayında 74 ilin ihracatını artırdı.15 il ise tarihlerinin en yüksek aylık ihracatına ulaştı. En çok ihracat gerçekleştiren ilk üç il sırasıyla; 7 milyar 239 milyon dolarla İstanbul, (%98 artış), 1 milyar 360 milyon dolarla Bursa, (%212 artış), 1 milyar 321 milyon dolarla Kocaeli, (%190 artış) oldu.

¥ Nisan ayında Türk lirası ile açılan beyannamelere göre, 176 ülkeye toplam 5,63 milyar TL tutarında Türk lirası ile ihracat gerçekleştirildi. 7 bin 628 firma, ihracat işlemlerinde Türk lirasını tercih etti.

¥ Nisan ayında paritedeki artışın pozitif etkisi 743 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yılbaşından bu yana paritede artış, ihracatımıza 2 milyar 537 milyon dolar olarak yansıdı.