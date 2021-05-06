Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yakında yayınlanması öngörülen tebliğ taslağına göre, Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda ilk defa işlem görmek üzere en az yüzde 20 oranında halka arz edilen kurumların paylarının ilk defa halka arz edildiği hesap döneminden başlamak üzere 5 hesap dönemine ait kazançlarına kurumlar vergisi oranı 2 puan indirimli uygulanacak. Bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, finansman şirketleri, ödeme ve elektronik para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri, emeklilik şirketleri ise indirimli uygulamadan yararlanamayacak.