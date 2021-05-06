Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Kapalıçarşı’da 483 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 483,20 liradan, 3 bin 183 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 204 liradan, 441 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 445 liradan, 3 bin 111 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 131 liradan, bin 556 liradan alınan Yarım Ziynet bin 566 liradan ve 778 liradan alınan Çeyrek Ziynet 783 liradan satıldı.