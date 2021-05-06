İstanbul Kapalıçarşı’da 483 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 483,20 liradan, 3 bin 183 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 204 liradan, 441 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 445 liradan, 3 bin 111 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 131 liradan, bin 556 liradan alınan Yarım Ziynet bin 566 liradan ve 778 liradan alınan Çeyrek Ziynet 783 liradan satıldı.
Gram altın ne kadar oldu?
06.05.2021 - 17:53 | Son Güncelleme: 06.05.2021 - 17:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 483,20 lira oldu.
Etiketler : Gram altın,
788249 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/788249.aspx
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