Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Elvan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Kovid-19 sürecinde küresel ekonomideki gelişmeleri değerlendiren Elvan, küresel büyümenin yüzde 3,3 daraldığını, dünya ticaretinin yüzde 8,5 küçüldüğünü, tedarik zincirlerinde problemler yaşandığını, ülkelerin arz şoklarıyla karşılaştığını anlattı. Elvan, bu süreçte Merkez Bankalarının da ciddi parasal genişlemeye gittiğine işaret ederek, devlet ve özel kesimin borçlanmasında artışlar olduğunu ve kamu maliyesinde ciddi sıkıntıların ortaya çıktığını ifade etti.

Elvan, dünyanın son derece sıkıntılı ve kimsenin beklemediği bir süreç yaşadığını aktararak, "Ülkeler bu sürecin bu kadar uzun süreceğini düşünmüyordu, biz de aynı kanaatteydik. Küresel ölçekte işçi ve esnaf kesimi sıkıntılar yaşadı. Şunu da yadırgıyorum: Sanki küresel ölçekte bu tür sıkıntılar yaşanmıyor, sadece bu sıkıntılar Türkiye'deymiş gibi bir bakış açısının yanlış olduğunu düşünüyorum. Salgın döneminde küresel ölçekte 114 milyon insan işsiz kaldı." diye konuştu.

128 MİLYAR DOLAR POLEMİĞİ

Buharlaştı dediler, peşkeş çekildi dediler. Ben açıklama yaptım Merkez Bankası Başkanımız açıklama yaptı. Sayın Cumhurbaşkanımız açıklama yaptı. Bundan sonraki süreçte şu başladı; Bu protokol hukuki değil' dendi. Halbuki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Hazine müsteşarlığı yetkileri Hazine ve Maliye Bakanlığı'na aktarıldı ve bu yasaldır dedik.

Herhangi bir hukuksuzluk söz konusu değil. Merkez Bankası kanunu ne diyor? Hükümet ile birlikte Türk parasının iç ve dış değerini korumak için gerekli tedbirleri almak. Türk lirasının yabancı paralar karşısındaki değerinin belirlenmesi için, dövizlerin alım ve satımı ile, dövizlerin Türk lirası ile değişimi ve türev işlemlerini yapmak.

'İLAVE İSTİHDAMDA KREDİ DESTEĞİ VERECEĞİZ'

İstihdam desteklerini sadeleştirip, etkin olanları ön plana çıkaracağız. İlave istihdama kredi desteği vereceğiz.

KRİPTO PARALAR İÇİN DÜZENLEME

Biz tüketiciyi korumak zorundayız. Terörün finansmanını ve kara para aklama gibi durumları önlemek için gerekli tedbirlerin alınması gerekiyor. Gerekli çalışmalarımızı yaptık. Küresel ölçekte bu platformların denetlenmesine yönelik, alım satım işlemlerini yapanların kimler olduğuna yönelik tedbirleri ülkeler almaya başladı. Bizim de taslak bir çalışmamız var. Bir kanun teklifi muhtemelen olacak. Biz gerekli tüm hazırlıklarımızı yaptık. Merkez Bankamızın düzenlemesinden sonra, MASAK'ın denetleme yapma yetkisi yoktu. MASAK'a bu yetkiyi verdik. Bu platformların uyması gereken ilkeler nelerdir? Bir şüpheli müşterisi var, bunu bildirmekle yükümlü olacak. 10 bin liranın üzerinde işlem yapanları 10 gün içinde MASAK'a bildirme zorunluluğu getirdik.

Kripto varlık ile ilgili platformların yükümlülükleri neler olacak? Uyması gereken ilkeler neler? Bunların ortaya konması gerekiyor. Arkadaşlarımız bu çalışmaların hepsini yaptı. Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz ve uygun görmesi halinde adımımızı atacağız. Dünyadaki örneklerine de bakıyoruz. Sadece bizim değil AB'nin çalıştığı alanlar.

Bu yasaklansın gibi bir yaklaşımımız kesinlikle yok. Vatandaşlarımız kripto varlıklara yatırım yaparken ihtiyatlı ve dikkatli olmalı, kendilerini ve gelirlerini riske atacak girişimde bulunmamalı.