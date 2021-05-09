Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Polis ve zabıta kontrolleri sıkı tuttu. Pazara girenlerin ateşi ölçüldü. Bazı yerlerde HES kodu soruldu. Kurallar konusunda uyarılar yapıldı. Tezgâhlarda zaman zaman yoğunluğun oluştuğu fakat vatandaşların sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat ettiği görüldü. Pazarcılar, “Bayram üstü herkes en azından evinin ihtiyacını çıkarır. Pazarın kurulması iyi oldu. Marketler kapalı alan ve pahalı. Herkes bir arada. Ama pazar açık alan ve diğer tezgâhlarla aramızda 3 metre var. Vatandaş rahatça alışveriş yapabiliyor. Daha fazla günlerde açık olmak istiyoruz. Çünkü aldığımız malları bugün satmaktan başka çaremiz yok. Yarına kalırsa çöp olacak” dediler. Vatandaşlar da pazarın marketlerden iyi olduğu dile getirerek “Koşa koşa geldik. Daha taze ve güzel ürünler bulabiliyoruz, hem de daha uygun fiyata alabiliyoruz” diye konuştular.