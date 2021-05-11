Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hem yatırım hem de özel günlerde hediyeleşme için oldukça ilgiyle tercih edilen altın yükseliş furyasını sürdürmeye devam ediyor. Uzman tahminlerine göre yılın üçüncü çeyreğinde daha da zirveleri görmesi beklenen altın da son durum belli oldu.

11 Mayıs 2021 ALTIN FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı’da 487,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 487,70 liradan, 3 bin 212 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 233 liradan, 445 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 449 liradan, 3 bin 140 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 160 liradan, bin 570 liradan alınan Yarım Ziynet bin 580 liradan ve 785 liradan alınan Çeyrek Ziynet 790 liradan satıldı.