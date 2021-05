Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay yaptığı açıklamada, kamuda ise alımların yalnızca Kariyer Kapısı Platformu üzerinden yapılacağını belirterek, "Bu platformla kamu istihdamında fırsat eşitliği ve liyakati önceleyen işe alımların yanı sıra verimliliğin artırılmasını hedefliyoruz." bilgisini verdi.

Ekonomi Muhabirleri Derneğinden (EMD) yapılan açıklamaya göre, Atay, EMD Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya gelerek, gerçekleştirdikleri çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulundu.

EMD Başkanı Turgay Türker, görüşmede medyadaki istihdam sorununa dikkati çekerek, iletişim fakültelerinde eğitim gören öğrenciler ve işsiz gazetecilere destek olmak amacıyla başlatılan EMD Medya Okulu ve derneğin yayın organı Ekonom dergisine ilişkin bilgi verdi.

Atay da Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin hayata geçirdiği projelere dikkati çekerek, insan kaynağını etkin planlamanın ve yönetmenin temel bileşenlerinin başında liyakatin geldiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da her fırsatta bu konunun önemine değindiğini anımsatan Atay, şu değerlendirmede bulundu:

"Mart ayında açıklanan Ekonomi Reform Paketi, bu anlamda son derece değerli bir yol haritası çiziyor bizler için. Bu kapsamda kamu personeline dair işlemlerin tek bir idare tarafından yürütülmesi görevi de Ofisimize tevdi edildi. Bunun en temel göstergelerinden birisi olarak artık kamuda işe alımların tek adresi, bizim yerli ve milli bir yazılımla geliştirdiğimiz Kariyer Kapısı Platformu'muz. Bu platformla kamu istihdamında fırsat eşitliği ve liyakati önceleyen işe alımların yanı sıra verimliliğin artırılmasını hedefliyoruz."

Bunun gerçekleşebilmesindeki en önemli hususun da iş ilanlarının şeffaf bir şekilde tüm ilgili kesimlerle paylaşılması olduğunu vurgulayan Atay, kamu kurumlarında işe alım süreçlerinin tamamının artık Kariyer Kapısı Platformu üzerinden gerçekleştirileceğini, işe alım süreçlerinin tamamının izlenebilir sisteme sahip olunduğunu anlattı.

Atay, tüm kurumlarda liyakatin öne çıktığı, işe alım süreçlerinin izlenebildiği bir insan kaynağı portalını uygulamaya aldıklarına işaret ederek, "Bu yıl sonuna kadar kamuda işe alımların hepsine bu platform üzerinden katkı veriyor olacağız. Yani tüm bakanlıklar işe alımlarını Kariyer Kapısı üzerinden yapacak. Bu, hayli zamandır denemeler, pilot çalışmalar yaptığımız bir sistem. Dolayısıyla belediyelerden ve özel sektörden de kullanım için talepler geliyor." ifadelerini kullandı.



"3 milyona yakın kamu çalışanımız sistemdeki eğitimlerden yararlanabiliyor"

"Eğitim Her Yerde" sloganıyla kamuda eğitim seferberliği ilan ettiklerini anımsatan Atay, buradan hareketle 16 bakanlık özelinde ve tüm bakanlıklar genelinde personel eğitim ve geliştirme faaliyetlerinin analiz çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Atay, eğitim ihtiyaç analizlerinin de yakında biteceğini ve sonuçlarını her bir bakanlığa bildirerek, yıl sonunda eğitimlerin gerçekleşme düzeyini raporlayacaklarını kaydetti.

Salim Atay, "Kamu personelinin eğitim ve geliştirme faaliyetlerine yönelik ihtiyacı karşılamak, bu faaliyetlerin kalitesini ve çeşitliliğini artırmak için yine yerli ve milli bir yazılım olan Uzaktan Eğitim Kapısı'nı hayata geçirdik. Bu platformumuzu da tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın kullanımına ücretsiz olarak sunduk. Bugün 3 milyona yakın kamu çalışanımız sistem üzerindeki eğitimlerden yararlanabiliyor." bilgisini verdi.



"Türkiye'nin dönüşümü insan kaynağıyla olacak"

Türkiye'nin insan kaynağı envanterini çıkarttıklarını belirten Atay, elde edilecek verilerle şekillenecek insan kaynağı yönetimi ve planlamasıyla kamudaki insan kaynağında verimliliğin artırılmasını hedeflediklerini bildirdi.

Atay, geliştirdikleri bu araçlar etkin olarak kullanıldığında yıllık 54 milyar liralık bir tasarruf öngördüklerine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"54 milyar lira sembolik bir rakamdır, sadece kamuda geliştirdiğimiz araçlarla bizim sağlayacağımız verimliliktir. Türkiye'nin dönüşümünün insan kaynağıyla olacağına inanıyoruz. Bizim hayata geçirdiğimiz projeler, kamuda insan kaynağı verimliliğini artırırken kamu kaynaklarından tasarruf sağlamayı da amaçlıyor. Aynı zamanda sadeleştirme ve standartlaştırma gayretimiz de var."



Türkiye genelinde başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere TBMM, bakanlıklar ve onlara bağlı, ilgili ya da koordineli kuruluş ve iştiraklerde gerçekleştirdikleri KAMU-VERİ Anketi'nin de bu bakış açısının önemli bir aracı olduğuna işaret eden Atay, bayramdan sonra bu anketi özel sektör için de gerçekleştirmeyi planladıklarını belirtti.

KAMU-VERİ gibi karar alma süreçleri için kıymetli veriler sunan başka bir çalışma daha olduğunu ifade eden Atay, şu bilgileri verdi:

"ÜNİ-VERİ kapsamında REBİS diye kısalttığımız Rektör Bilişim Sistemi var. Her rektör, üniversitesinden mezun olan öğrencilerin ne kadar sürede, hangi sektörde, hangi ücretle işe başladığını bu sistem üzerinden izleyebiliyor. Üniversitelerimizin bölümleri ile iş gücü piyasası arasında bir karşılaştırma yapabiliyor, yetkinliklerin doğru iş kollarında kullanılıp kullanılmadığını görebiliyoruz. Bu sistem yönetimlerde çok ciddi bir farkındalık oluşturdu. Üniversite, kendisiyle ilgili bütün verileri görebiliyor. Bir bölüm verimsizse, istihdam oranı düşükse bunu görmemezlikten gelmenin kimseye bir faydası yok. Bu durum eğitimden mi kaynaklanıyor, yoksa günümüz iş dünyasının bir gereği mi bunu analiz etmesini hedefliyoruz. Yönetimlerden, gerekliyse orada insan kaynağı planlamasına gidilmesini bekliyoruz."



"Staj Seferberliği Programı'nı genişlettik"

Atay, 2020'de hayata geçirilen ve bu yıl 135 bin başvuruya ulaştıkları Staj Seferberliği Programı'na da değinerek, bununla stajı, sadece teknik fakültelerde öğrenim gören veya bilinen üniversitelerde okuyan öğrencilere tanınan bir fırsat olmaktan çıkardıklarını, tüm fakülte ve yüksekokulları kapsayacak şekilde genişlettiklerini bildirdi.

Bu yıl stajyer havuzunu 27 Nisan itibarıyla işverenlerin erişimine açtıklarını ve öğrencilerin staj tekliflerini almaya başladıklarını aktaran Atay, işverenlerin yıl sonuna kadar staj tekliflerini sunabileceklerini ve öğrencilerin kendileri için en uygun olduğunu düşündükleri teklifi kabul ederek stajlarına başlayabileceklerini ifade etti.

Atay, şu ana kadar 8 bin 536 öğrencinin kendilerine iletilen teklifi kabul ederek, staj yapacakları alan ve iş yerlerini seçtiklerine dikkati çekerek, "Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi olarak, her bir çalışmamızla ülke insanının ekonomiyle ilişkisini somut olarak kurmaya gayret gösteriyoruz." ifadesini kullandı.

Türker, Atay'a "Ekonomi, Siyaset ve Medya: Başkalaşımın Öyküsü" kitabını hediye etti.