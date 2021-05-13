Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; "Belediye Zabıta Yönetmeliği ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği" hükümlerine göre unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacak.
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı 100 memur alımı yapacak
13.05.2021 - 01:12 | Son Güncelleme: 13.05.2021 - 01:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı 100 memur alımı yapılacağını açıkladı. Başvuruya ilişkin detaylar yayınlandı.
Etiketler : Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı,
789518 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/789518.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER