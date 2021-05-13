Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

Gayrimenkul ve inşaat sektöründe martta altı ay aradan sonra yeniden yükselişe geçen satış ivmesi nisanda da devam etti. Konut satışları nisan ayında önceki aya göre tam kapanmanın da etkisiyle 13,8 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 124,1 artarak 95 bin 863 oldu. Sektör temsilcileri tam kapanma döneminde büyük bir talep birikmesi yaşandığını ve ertelenen yatırımların kapanma dönemi sonrasında rekor kıran satışları beraberinde getireceğini düşünüyor. Her sene bahar aylarıyla birlikte hız kazanan konut satışları nedeniyle, mayıs sonu itibarıyla yılın en yüksek satış oranlarının görüleceği düşünülüyor. Yılın ilk dört ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5 azalışla 358 bin 913 konut satışı yapılırken, bu dönemde yabancıya yapılan satış adedi bir önceki yıla göre yüzde 19 artışla 13 bin 964 düzeyinde gerçekleşti. Seyahat kısıtlamaları ve tam kapanma önlemleri satışları sınırlandırsa da dijital satış kanallarının aktif kullanımı sayesinde sektördeki hareketlilik devam ediyor. Bu nedenle, tam kapanma sürecinde geçen seneye nazaran daha verimli bir dönem yaşanıyor.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ VAR

Sektörde, tam kapanma sonrası süreçte pandemiden önceki 2019 yılı satış rakamlarına ulaşılabileceği, hatta bu rakamların aşılacağına yönelik bir beklenti de hâkim ancak yüzde 1'lik psikolojik sınırı aşan faiz oranları tüketici talebini sınırlıyor. Yükselişe geçmesi beklenen satışlarının sürdürülebilir bir boyut kazanması için faiz indirimine ihtiyaç duyulduğuna işaret eden sektör temsilcileri, tam kapanma sonrası beklenen hareketlilikte kırılma noktasının haziran ayı olacağını, bu dönemde faizlerde indirime gidilmesinin, tam kapanma sonrasındaki satışlarda büyük bir ivme ve süreklilik kazandıracağına inandıklarını vurguluyor.

NİSANDA SATIŞLAR 95 BİNİ AŞTI

TÜİK’in nisan ayına ilişkin açıkladığı verilere göre konut satışları nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 124,1 artarak 95 bin 863 oldu. İpotekli konut satışları aynı dönemde yüzde 2,5 artış göstererek 17 bin 514 olurken, ilk defa satılan konut sayısı da yüzde 96,7 artarak 29 bin 212’ye yükseldi. İkinci el konut satışları ise yüzde 138,6 artış göstererek 66 bin 651 oldu. Ocak-nisan döneminde ise konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5 azalışla 358 bin 913 olarak gerçekleşirken, ipotekli konut satışı yüzde 55,8 azalışla 64 bin 730, diğer satış türleri ise yüzde 23,9 artışla 294 bin 183 oldu. Bu dönemde ilk defa satılan konutlar yüzde 10,4 azalışla 109 bin 582, ikinci el konut satışları yüzde 4,7 azalışla 249 bin 331 olarak gerçekleşti.

YABANCIYA YÜZDE 416 ARTIŞ

Nisanda yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 416,1 artarak 4.077 olurken, Ocak-Nisan döneminde yüzde 19 artarak 13 bin 964’e yükseldi. Nisanda İran vatandaşları Türkiye'den 557 konut satın aldı. İran vatandaşlarını sırasıyla, 546 konut ile Irak, 402 konut ile Rusya, 229 konut ile Afganistan ve 188 konut ile Kazakistan vatandaşları izledi.

NAZMİ DURBAKAYIM: HAFTA SONU YASAĞININ BİTMESİ SATIŞLARI CANLANDIRACAK

İNDER Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, kapanma döneminde şantiyelerdeki inşaat çalışmalarının kesintisiz devam ettiğini belirterek “Kısıtlama nedeniyle satış ofislerindeki görevli arkadaşlar, online veya telefonla hizmet vermeye devam ettiler. Ancak online konut satışı çok fazla olmuyor. Birçok insan örnek daireleri gezip, malzemeleri incelemek istiyor” dedi. Ramazan Bayramı’ndan sonra, özellikle hafta sonu kısıtlarının da kaldırılmasıyla birlikte satışların canlanacağını belirten Durbakayım, döviz, borsa gibi alternatif yatırım araçlarındaki riskler nedeniyle yatırımcı kimliğindeki alıcıları da gayrimenkule yönelttiğini ifade ederek, şöyle konuştu: Satışların son iki yıldaki gibi rekor seviyede artmasını beklemiyoruz ama önceki aylara göre iyi bir çıkış yapacaktır. Özellikle evde çalışma modelinin yaygınlaşmasıyla birlikte, homeofis tarzı projelere yoğun yönelim olacağını düşünüyoruz. Bunun yanı sıra kısıtlı uçuşlar nedeniyle duraksayan yabancı satışlarının da tekrar artış göstereceğini düşünüyoruz.

FARUK AKBAL: ABD’NİN TÜRKİYE ARAMASI KATLANDI

Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği Başkanı Ömer Faruk Akbal, nisandaki artışta ‘baz etkisi’nin yanında mevsimsel canlanma, aşılanma süreci gibi olumlu gelişmelerin de etkili olduğunu belirterek “Pandemiyle birlikte Amerikalıların Türkiye’de gayrimenkul yatırımı yapmak üzere yaptıkları Google aramaları yüzde 200 arttı. ABD, 11 adet konut satışıyla 16’ıncı sırada yer alırken, bu yıl 125 adet ile 9’uncu sıraya yükseldi. Nisanda Almanya, Mısır ve Rusya da atağa geçti” dedi.

ÖZCAN TAHİNCİOĞLU: GEÇEN YILKİ GİBİ HAREKETLİ OLUR

Tahincioğlu Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu “Tam kapanmada gayrimenkul kısa dönemli bir durgunluk sürecine girdi. Bayramdan sonra gerçekleşecek açılma sürecinde, yeni projelerin hayata geçmesi, markalı konutların sunacakları uygulanabilir ödeme planlarının devreye girmesi ve biriken talep ile satış grafiği yukarı yönlü bir ivme kazanacaktır. Geçen yıl yaşamış olduğumuz hareketli dönemi bu yıl da yaşayacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.

HAKAN BUCAK: YABANCI 3 AYDA 15 BİN EV ALIR

Mars Investment Genel Müdürü Hakan Bucak “Tam kapanma sonrası tıpkı turizm gibi, gayrimenkul sektörü de canlanacak. Biriken yoğun talebin etkisiyle, tam kapanma sonrası üç aylık süreçte yabancıya 12 bin-15 bin konut satışı bekleniyor. Ülkeler arası seyahat kısıtlamasının kalkmasıyla sektörde yoğun bir yabancı yatırımcı trafiği oluşacak. Faizlerde indirime gidilmesinin, tam kapanma sonrasındaki satışlarda büyük bir ivme ve süreklilik kazandıracağına inanıyoruz” dedi.