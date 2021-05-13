Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, insan kaynağını etkin planlamanın ve yönetmenin temel bileşenlerinin başında liyakatin geldiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da her fırsatta bu konunun önemine değindiğini söyledi. EMD üyelerine yaptığı açıklamada Atay “Mart ayında açıklanan Ekonomi Reform Paketi, bu anlamda son derece değerli bir yol haritası çiziyor bizler için. Bu kapsamda kamu personeline dair işlemlerin tek bir idare tarafından yürütülmesi görevi de ofisimize tevdi edildi. Bunun en temel göstergelerinden birisi olarak artık kamuda işe alımların tek adresi, bizim yerli ve millî bir yazılımla geliştirdiğimiz Kariyer Kapısı Platformumuz. Bu platformla kamu istihdamında fırsat eşitliği ve liyakati önceleyen işe alımların yanı sıra verimliliğin artırılmasını hedefliyoruz” dedi.

YIL SONUNA KADAR DEVREDE

Bunun gerçekleşebilmesindeki en önemli hususun da iş ilanlarının şeffaf bir şekilde tüm ilgili kesimlerle paylaşılması olduğunu vurgulayan Atay, kamu kurumlarında işe alım süreçlerinin tamamının artık Kariyer Kapısı Platformu üzerinden gerçekleştirileceğini, işe alım süreçlerinin tamamının izlenebilir sisteme sahip olunduğunu anlattı. Atay, tüm kurumlarda liyakatin öne çıktığı, işe alım süreçlerinin izlenebildiği bir insan kaynağı portalını uygulamaya aldıklarına işaret ederek “Bu yıl sonuna kadar kamuda işe alımların hepsine bu platform üzerinden katkı veriyor olacağız. Yani tüm bakanlıklar işe alımlarını Kariyer Kapısı üzerinden yapacak. Bu, hayli zamandır denemeler, pilot çalışmalar yaptığımız bir sistem. Dolayısıyla belediyelerden ve özel sektörden de kullanım için talepler geliyor” ifadelerini kullandı.

54 MİLYARLIK TASARRUF ÖNGÖRÜSÜ

Salim Atay "Kamu personelinin eğitim ve geliştirme faaliyetlerine yönelik ihtiyacı karşılamak, bu faaliyetlerin kalitesini ve çeşitliliğini artırmak için yine yerli ve millî bir yazılım olan Uzaktan Eğitim Kapısını hayata geçirdik. Bu platformumuzu da tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın kullanımına ücretsiz olarak sunduk. Bugün 3 milyona yakın kamu çalışanımız sistem üzerindeki eğitimlerden yararlanabiliyor” bilgisini verdi. Atay, geliştirdikleri araçlar etkin olarak kullanıldığında yıllık 54 milyar liralık bir tasarruf öngördüklerine dikkati çekti.