Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birkaç gün önce "Doge uzaya giden ilk kripto olacak" şeklindeki paylaşımı ile bu kripto paranın yükselmesinde rol oynayan Musk, geçtiğimiz pazar günü Anneler Günü sebebiyle katıldığı programla bu para birimine darbe vurdu. Programda Musk'un annesi "Bana hediyen umarım Doge değildir" dedi. Ardından sunucunun bu kripto ile ilgili sorusuna "Doge dolandırıcılık" diyen ve ardından şaka yaptığını söyleyen Musk sayesinde Dogecoin yüzde 40'a yakın değer kaybetti.

BITCOIN İLE TESLA SATIŞI ASKIYA ALINDI

Çıkışı da bir şakaya bağlı olan bu kripto para birimi ve diğer 'coin'lerle oyun, Elon Musk'un bu haftaki eğlencesi oldu. Önceki hafta yüzde 40'a varan değer kaybı yaşayan Dogecoin için hafta başında "Doge ile Tesla alınsın mı?" anketi başlatan Musk, daha sonra "Tesla'ya Bitcoin ile devam" diye Tweet attı ve Doge düşmeye, Bitcoin yükselmeye başladı. Dün ise Musk'un yeni bir açıklaması daha geldi ve Bitcoin ile Tesla alımını askıya aldığını söyledi. Bunun sebebi olarak da "Çünkü Bitcoin madenciliği için harcanan fosil yakıtlar endişe verici" açıklamasını yaptı, bundan sonra Tesla için ödeme alacağı para birimlerini, daha az enerji harcanan kripto paralarla yapacağı sinyalini verdi. Öte yandan da Bitcoin'i elinde tuttuğunu açıkladı. Musk'un açıklamalarından sonra Bitcoin yüzde 15 düştü ve 55 bin dolara kadar yükselen değeri 46 bine geriledi. Daha önce Tesla'nın 1,5 milyar dolarlık Bitcoin aldığı açıklanmış, şirketin ödemelerde bu para birimini kullanmayı planladığı belirtilmiş, bu açıklamanın ardından Bitcoin 2021 zirvesini görmüştü.