Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Gencer "Bayramdan sonra hem havaların daha da ısınması hem de kısmi kapanmanın sona ermesiyle hareket bekliyoruz" dedi. Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkan Yardımcısı Orhan Belge de "Dünyada aşılama devam ediyor. Herkes evde kalmaktan çok sıkıldı. Bunları sürekli çalan telefonlarımızdan anlıyoruz. Hazirandan sonra yerli ve yabancı turistlerin kontrollü normalleşmeyle birlikte tatile geleceklerini düşünüyoruz. İnşallah 2021'de 2020'den daha güzel rakamlara ulaşacağız" diye konuştu.