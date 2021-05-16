Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı ve Orta Koridor'dan gelip Avrupa'ya devam eden uluslararası trenler ve Trakya Bölgesi'nden Orta Doğu'ya gönderilen ihracat trenlerinin tamamı, yolcu taşımacılığının yapılmadığı 00.00 ila 05.00 saatlerinde Marmaray Boğaz Tüp Geçişi'nden kıtalar arasında kesintisiz geçiş yapıyor. Uluslararası trenlerin yanı sıra Anadolu'nun farklı birçok noktasından gelen yük trenleri de Marmaray Hattı'nı kullanarak İstanbul ve Trakya'daki fabrika ve sanayi bölgelerine ulaşıyor. 17 Nisan 2020'den itibaren düzenli olarak her gün yük taşımacılığı yapılıyor. Marmaray'dan 6 Kasım 2019'da Çin transit treninin geçmesi, uluslararası demir yolu yük taşımacılığında milat olmuştu. Çin'den Avrupa'ya ilk transit tren, Demir İpek Yolu olarak adlandırılan Orta Koridoru kullanarak Türkiye'ye 12 günde, Prag'a toplam 18 günde ulaşmıştı.