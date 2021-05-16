Pazarcılar, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarak tezgâhlarını kurdu. Vatandaşlar da tedbirler çerçevesinde alışverişe geldi. Ancak vatandaşlar, fiyatların marketlerden bile daha pahalı olmasından yakındı. Patlıcan-kabak fiyatı 12 TL, domates 20 TL, fasulye 20 TL, çilek 18 TL, erik ve kayısı 30 TL, dereotu-maydanoz 3 TL'ye kadar yüksek fiyatlara çıktı. Pazarcılar ise uzun süredir iş yapamadıklarını, bu sebeple ciddi gelir kaybı yaşadıklarını öne sürerek fiyatları savundu.
Pazar fiyatı cep yaktı
16.05.2021 - 02:45 | Son Güncelleme: 16.05.2021 - 02:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tam Kapanma sürecinde 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri, 10.00-17.00 saatlerinde pazar yerlerinin açılmasına izin verilmişti. Bu kapsamda ülke genelinde dün de pazarlar açıldı.
Etiketler : pazar,pazar fiyatları,
789920 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/789920.aspx
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