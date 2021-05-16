Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pazarcılar, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarak tezgâhlarını kurdu. Vatandaşlar da tedbirler çerçevesinde alışverişe geldi. Ancak vatandaşlar, fiyatların marketlerden bile daha pahalı olmasından yakındı. Patlıcan-kabak fiyatı 12 TL, domates 20 TL, fasulye 20 TL, çilek 18 TL, erik ve kayısı 30 TL, dereotu-maydanoz 3 TL'ye kadar yüksek fiyatlara çıktı. Pazarcılar ise uzun süredir iş yapamadıklarını, bu sebeple ciddi gelir kaybı yaşadıklarını öne sürerek fiyatları savundu.