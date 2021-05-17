Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özellikle sosyal medyadan tepkilerin yükseldiği ikinci el otomobil sektöründe satışlar geçen yılın gerisinde kaldı.

Fahiş fiyatlardan şikayet eden vatandaşlar, otomobil bedellerinde gerileme istiyor.

Otomerkezi.net ikinci el otomobil pazarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

YÜZDE 30 DÜŞTÜ

Yapılan açıklamada, yılın ilk dört ayında 1 milyon 500 bin ikinci el aracın satıldığı belirtilirken, bu rakamın geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 30 daha düşük seviyede olduğu vurgulandı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları artan fiyatlardan dolayı ikinci el araç almadıklarını belirtirken, sektöre bir düzenleme yapılması gerektiği belirtildi.