Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Pariterium Danışmanlık Kurucusu Dr. İsmet Demirkol, koronavirüs salgını sonrası ABD ve Avro Bölgesi'nde artan sanayi ürünleri ihtiyacının Türkiye'den karşılanmasının mart ayı sanayi üretiminin yükselmesinde önemli rol oynadığını söyledi. Kapasite kullanım oranlarının ve söz konusu bölgelerin ürün talebinin artmasıyla gelecek aylarda Türkiye’de sanayi üretim endeksinde artışın devam edeceğini belirten Demirkol, “Tekstilden ara mallara, giyim eşyasından dayanıklı tüketim mallarına kadar birçok sektörün imalatındaki artışın devam etmesini bekliyorum” dedi.