Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaklaşık 1,5 yıldır devam eden Covid-19'la mücadelede aşının getirdiği açılma çabaları ile birlikte küresel ticaret de canlanmaya başladı. Bu canlanma gıdadan giysiye, sanayi ürünlerinden çiçeğe kadar birçok üründe talebin artmasına sebep oldu. Binlerce ürünü dünyanın dört bir yanına ihraç eden Türkiye'de de uluslararası talebin yanı sıra iç talepteki artış beklentisiyle üretim artışı hızlandı. Bu hızlanma, ilk çeyrekte takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminin geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 12,3 arttığını gösterdi. 2020'nin ilk çeyreğinde Covid-19 etkisinin sadece mart ayında yaşanmış olması, bu büyümenin önemli bölümünün pozitif olduğunu gösterdi. İhracat rakamları da her ay yani bir rekor kırarak sanayideki büyümenin hakkını veriyor. Tahminler ise önümüzdeki günlerde açıklanması beklenen ilk çeyrek büyüme rakamlarının yüzde 8 civarında geleceğine işaret ediyor.

KAYITLI İSTİHDAM 18 AYDIR YÜKSELİYOR

Sanayi sektöründe ücretli çalışan sayısı 4,6 milyona yaklaşırken istihdam da yıllık bazda 18 aydır artıyor. TÜİK verilerine göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde kayıtlı çalışan sayısı martta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7,5 artarak 13 milyon 274 kişi oldu. Bu rakamın 7 milyon 34 bin 792'sini ticaret ve hizmetler, 4 milyon 582 bin 582'sini sanayi ve 1 milyon 382 bin 900’ünü inşaat sektörü oluşturdu. Sanayi sektörünün alt kalemleri incelendiğinde sigortalı çalışan sayısının en fazla imalat sanayiinde olduğu görüldü. Bu sektördeki kayıtlı çalışan sayısı mart sonu itibarıyla 4 milyon 270 bin 104 oldu. Bu sektörü 130 bin 517 çalışanla madencilik ve taş ocakçılığı, 116 bin 730 çalışanla elektrik, gaz, buhar ve 65 bin 231 çalışanla su temini, kanalizasyon sektörleri takip etti.

İKİ TEKERLEKLİ İHRACATI KATLANDI

Türkiye’nin yılın ilk dört ayında gerçekleştirdiği bisiklet, mopet (motorlu bisiklet) ve motosiklet ihracatı, geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 94,5 artarak 43 milyon 872 bin dolara yükseldi. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerine göre, miktar bazında en fazla ihracatı Finlandiya'ya yapan sektör temsilcileri, bu ülkeye dış satımı yüzde 17,28 yükselterek 7 milyon 286 bin dolara taşıdı. Fransa’ya gerçekleştirilen iki tekerlekli taşıt ihracatı da yine aynı dönemde yüzde 110,73 artışla 2 milyon 888 bin dolardan, 6 milyon 86 bin dolara çıktı. Sektör temsilcileri üçüncü sıradaki Almanya'ya geçen sene 2 milyon 980 bin dolar olan ihracatı yüzde 89 artırdı. Bu ülkeye ocak-nisan döneminde 5 milyon 658 bin dolarlık ürün gönderildi.