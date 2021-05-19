Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İçişleri Bakanlığı 110 Kaymakam adayı alacak. Sınav başvuruları 26 Mayıs-2 Haziran 2021 tarihleri arasında ÖSYM üzerinden yapılabilecek.

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