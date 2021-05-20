Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Salgın tedbirleri 2020 yılının ardından 2021 yılına da damga vurdu. Belirli ürün guruplarında canlanma olsa da ertelenen talepler yüzünden sanayi üretiminde beklenen atılım bir türlü gelmiyor. Jeneratör üreticisi Teksan’ın Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Ata Tuncer, pandemi ve kurda yaşanan belirsizlik sebebiyle umutların 2022'ye kaldığını belirterek “Eğer belirsizlik sona ererse ertelenen talebin etkisiyle 2022'de talep patlaması yaşanabilir” dedi. Jeneratör üretiminde çeyrek asrı geride bırakan Teksan, Türkiye'nin en büyük 500 firması arasında yer alıyor. Bu alanda Türkiye'nin en büyük kurulu kapasitesine sahip firma İstanbul Sancaktepe'deki fabrikası ile iç piyasaya, Kocaeli Serbest Bölgedeki fabrikası ile de yurt dışına üretim yapıyor. Toplam 70 bin metrekare kapalı alanıyla yıllık üretim kapasitesi ise 15 bin adet. Sadece jeneratör üreticisi değil “enerji çözüm ortağı” olduklarını belirten Ebru Ata Tuncer; inşaat, maden, otomotiv ve veri merkezleri alanında hizmet verdiklerini belirterek, özellikle pandemi döneminde sağlık sektörüne büyük katkı sağladıklarını söyledi. Tuncer “Sağlık geçen yıl en güçlü olduğumuz sektörlerden biriydi. 19 devlet hastanesinde kojenerasyon ve trijenerasyon projesi hayata geçirdik. Pandemi hastaneleri ile Tekirdağ, Bursa ve İzmir'deki şehir hastanelerinin jeneratörlerinin biz sağladık. Bu dönemde Tayland’daki sağlık sistemine çok büyük katkımız oldu” diye konuştu.

İNGİLTERE'DE YÖNETİME GİRDİ

Güçlü ihracat yapısı ile pandeminin zorlu koşullarında büyümeye devam ettiklerini dile getiren Tuncer şunları kaydetti: İç piyasa yaşanan dengesizlikler sebebiyle küçük firmalar bile artık dış piyasaya yöneliyor. Biz de 130'dan fazla ülkeye ihracat yapmamızın avantajını yaşadık. Bunun 80'ine sürekli ihracat yapıyoruz. Bir pazar kapanırken diğerine yöneldik. Geçen yıl yaklaşık 100 milyon avro olan ihracatımızın yüzde 70'ine yakın bölümünü ihracatla sağladık. Geçen yıl ilk defa giriş yaptığımız ihracat pazarları Kosta Rika ve Dominik Cumhuriyeti oldu. 2019'da İngiltere'de ofis açmıştık. 2020'de İngiltere'deki faaliyetlerimizi iki katına çıkardık. İngiltere'deki Jeneratörcüler Birliği'nin yönetim kurulu üyesi olduk. 2020'yi yüzde 9 büyüme ile kapattık. Bu yıl da ihracatın gücüyle yüze 8-9 büyüme bekliyoruz.

Tuncer, diğer taraftan inşaat projelerinin durduğuna dikkat çekerek “Jeneratörlerin en çok kullanıldığı alanlardan biri de şantiyeler. Projeler bu dönemde azaldı. Otel projelerinde askıya alınan siparişler oldu. Tarım alanında iptal olan projeler oldu. Mesela geçen yıl iki biyogaz projesi devreye alınamadı. İnsanlar temkinli. Bekle-gör politikası var. Eğer belirsizlikler ortadan kalkarsa seneye bütün sektörlerde patlama olabilir. Ötelenmiş ve bekleyen projeler devreye alındığında bir patlama olur” ifadelerini kullandı.

AFRİKA'DA ÜRETİM YAPACAK

Teksan Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Ata Tuncer, İngiltere'nin ardından bu yıl Şikago'da bir ofis açtıklarını belirterek, yurt dışına odaklanacaklarını söyledi. Tuncer “ABD’deki açılımla 3-4 yıl içerisinde 20 milyon dolar ihracata ulaşmayı hedefliyoruz. Çıtayı yükseltmeye devam edeceğiz. Ofis açma konusunda sırada Birleşik Arap Emirlikleri var” dedi. Yeni dönemde hedef pazar olarak Afrika ve Uzak Doğu ülkelerini belirlediklerini vurgulayan Tuncer “Afrika'nın bazı lokasyonlarında üretim merkezi açabiliriz. Asya'da da üretim merkezi olabilir ama biraz zaman alabilir” diye konuştu.

SAVUNMA SANAYİİNE GİRİYOR

Geliştirdiği yeni ürünler ve TÜBİTAK projeleri ile AR-GE 250 listesinde yer alan Teksan birçok firmanın çözüm ortağı. Ford ile ECOTORQ motorlarını geliştiren firma, gazlı motorlar alanında da çalışmalar yürütüyor. Perkins, Doosan, Mitsubishi, Baudouch, MAN, Ford, Yavuz Motor ile de iş birliğine giden firma gözünü savunma sanayiine dikmiş. Ebru Ata Tuncer, FNSS firmasına susturuculu egzoz sistemi geliştirdiklerine dikkat çekerek “Aselsan ile geliştirdiğimiz ürünler var. Savunma sanayi ile dirsek temasındayız. AR-GE çözümlerimizle çözüm ortağı olmak istiyoruz” dedi.