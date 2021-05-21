Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçen yılın tamamında maskeden dezenfektana, solunum cihazına kadar birçok ürüne göre yapılanan liselerde üretim değeri geçen yıl 503 milyon 197 bin lira olarak gerçekleşmişti. Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, meslek liselerinde döner sermaye sistemiyle geliri artırmayı hedeflediklerini belirterek “Ürün çeşitliliğiyle gelir de artacak” dedi. Söz konusu dönemde en fazla gelir sağlayan ilk üç ilin sırasıyla Ankara, İstanbul ve Şanlıurfa olduğunu dile getiren Özer, “Bu dönemde mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarının yaptıkları üretimlerden Ankara 16 milyon 269 bin lira, İstanbul 14 milyon 229 bin lira ve Şanlıurfa 8 milyon 878 bin liralık gelir elde etti” bilgisini verdi.