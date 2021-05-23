Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ö. FARUK BİNGÖL

Piyasalarda geçen haftanın getiri lideri altın oldu. Kapalıçarşı’da gram fiyatı 506 TL’ye yükselerek bir haftada yüzde 2,7 prim yaptı. Borsa İstanbul endeksi ortalama yüzde 0,73, dolar ise yüzde 0,52 değer kazandı. BIST 100 endeksi 1.451,84 puandan, dolar da 8,3850 liradan cuma gününü tamamladı.

Piyasalar artık aşılamaların da gün geçtikçe yaygınlaşmasıyla birlikte pandemi sonrası döneme odaklanmış durumda. Fiyatlamalar da buna göre yapılıyor. Burada merkez bankalarının ve özellikle de ABD’nin (FED’in) kararları belirleyici olacak. Geçen hafta açıklanan son FED tutanaklarına göre dikkat edeceğimiz noktalar şöyle öne çıkıyor:

KAFALAR KARIŞIK

¥ ABD Merkez Bankası (FED) yetkilileri; önemli bir pandemi teşviki olarak uygulanan “aylık 120 milyar dolar tutarındaki varlık alımlarını azaltmayı” düşünmeye başladı.

¥ Bu durum piyasalara, ekonominin aşırı ısınmasına sebep olmamak için önümüzdeki toplantılarda “gevşek para politikasının değişebileceği” sinyalini verdi. Hatta FED’in kararlarında etkili bazı üyeler, 2021 içinde bile frene basılması gerektiği görüşünde...

¥ Buna rağmen FED Başkanı Powell, enflasyon ve istihdam hedeflerine hâlâ uzak olduklarını ve bu sebeple varlık alımlarının devam edeceğini, faizlerin de sıfıra yakın kalacağını vurguluyor.

Sonuç olarak bugün başkan ve üyeler farklı görüşlerde. Bu farklılıkların bir müşterekte buluşması zaman alacak gibi gözüküyor. Burada birkaç ay daha ABD ve küresel ekonomideki veriler takip edilecek. Enflasyonda yükseliş var ama istihdam artışı yeterli değil. Bunlar dikkate alındığında “sonbahar ya da 2022’nin ilk çeyreğinde varlık alımlarının azaltılmaya başlanması” ihtimali kuvvetli senaryo olarak öne çıkıyor. Dolar için iki önemli göstergeye bakıldığında da; 10 yıllık tahvil faizleri 1,70 direncinin altına seyrediyor. Dolar endeksi de 90 seviyesinde, nispeten “zayıf” olarak kabul edilebilecek düzeylerde bulunuyor.

Şimdi, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu gelişmekte olan piyasaların (GOP) durumuna gelelim. Geçmişte her ne zaman ABD’de faiz artışı yaşandıysa, GOP varlıklarında negatif bir fiyatlama yanıyor. Çünkü ABD’nin parasal genişlemesi ile dolar, GOP’lara yüksek getiri arayışıyla gidiyor. O ülkelerde yerel para değerleniyor, borsaları yükseliyor. Yani bilinen sıcak para harekâtı… Dolarlar çekilmeye ve faizi artmaya başladığında da tam tersi gelişme yaşanıyor. Şunları belirtelim ki;

İYİMSER SENARYO

¥ “Bol likidite” ivmesi bundan sonra daha da güçlenmeyecek gibi görünse de trend tamamen tersine dönmüş de değil.

¥ Ancak “sıkılaşma” konusu gerçek anlamda gündeme geldiğinde GOP’larda para birimlerinde ve borsalarda negatif hareketler görülebilir.

¥ Bugün için toparlanmanın “yüksek kırılganlık” hassasiyeti ise, FED gibi merkez bankalarının “frene sert basmayacağı” ve “GOP’lardaki muhtemel türbülansın daha yumuşak ve geçici olacağı” beklentisini kuvvetlendiriyor.

ONS ALTIN 1.900 DOLARA DOĞRU

ABD enflasyon rakamı, 10 yıllık tahvil faizi ve dolar endeksi ons (altın) fiyatını etkiliyor. FED'in teşviklerinin bir süre daha süreceği beklentisiyle geçen hafta onsta 1.880 dolara kadar yükseliş eğilimi sürdü. Önümüzdeki hafta 1.900 dolara doğru hareket yaşanırsa gram altın da 520 TL'ye yaklaşabilir. ABD tahvilleri ve dolar endeksinde yükselişler ise ‘ons’u frenleyebilir.