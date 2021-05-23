Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Servis Araçları Yönetmeliği kapsamında faaliyette bulunmak üzere; toplam 60 adet servis aracı plakasının satışı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile ayrı ayrı ihale edilecek.
60 adet S plaka satışı yapılacak
23.05.2021 - 09:07 | Son Güncelleme: 23.05.2021 - 09:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı, 60 adet S plaka satışı yapılacağını duyurdu.
Etiketler : Balıkesir Büyükşehir Belediyesi,
790778 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/790778.aspx
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