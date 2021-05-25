Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aralarında Hashcow ve BTC.Top gibi büyüklerin de bulunduğu kripto para madencileri, ülkedeki operasyonlarını durduracaklarını ve yeni yatırım yapmayacaklarını açıkladı. Çin’deki işletmeler, küresel kripto para madenciliğinin yüzde 70’ini gerçekleştiriyor. Bitcoin, Elon Musk ve Çin etkisiyle, son haftalarda hızla düştü ve zirvesinden yüzde 50 gerilemiş durumda. Diğer 'coin'lerde de benzer görünüm hakim... Analistler, artık devletlerin kripto paraların karşısına çıktığını, belirsizliğin hakim olduğunu belirterek, yatırımcılara "temkinli olun" uyarısında bulundu.