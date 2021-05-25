Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de ilk defa bu yıl ekilen alanlarda azalış olmadığını, artış yaşandığını vurgulayan Bakan Pakdemirli “Cumhurbaşkanı’mız açıkladı; buğdayda 2 bin 250 lira, arpada 1.750 lira ve ayrıca dekarda da 275 liraya varan destekleri alıyor çiftçimiz. Geçen yıla oranla yüzde 36 artan fiyatlar çiftçileri sevindirdi. Bugün borsada normalin üzerinde fiyat oluşumları görüyoruz, bunların gerçekçi olmadığını ifade etmek isterim. Toprak Mahsulleri Ofisimiz alımlara başladıktan sonra, hasat sonundaki fiyatlarını da en kısa zamanda açıklayıp, çiftçimizin ürünü üzerinden kimsenin spekülasyon yapmaması hedefiyle çalışmalarını sürdürecektir” diye konuştu. Kuraklığa da dikkat çeken Bekir Pakdemirli, “Cumhurbaşkanı’mız, biliyorsunuz çiftçinin borçlarının ertelenmesi konusuyla ilgili açıklama yaptı. Hasar tespitleri gerçekleştikten sonra TARSİM devrede olacak” dedi.