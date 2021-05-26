Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1.000 Çiftçi 1.000 Bereket Programına katılan üreticilerle görüşülerek yapılan araştırmaya göre çiftçilik mesleği yaşlanıyor. 2010 yılında 18-32 yaş aralığındaki çiftçilerin oranı yüzde 26, 33-48 yaş aralığındakilerin oranı yüzde 50, 49 ve üzeri yaşlardaki çiftçilerin oranı yüzde 25 iken, 2020 yılında 18-32 yaş aralığındakilerin oranı yüzde 18, 33-48 yaş aralığındakilerin oranı yüzde 41, 49'a ve üzerindekilerin oranı ise yüzde 41 oldu. Çiftçilerde eğitim seviyesi yıllar içinde yükselirken, lise altı eğitim alan çiftçilerin oranı son 10 yılda yüzde 84’ten 73’e geriledi. Liselilerin oranı yüzde 15’ten yüzde 23’e, üniversite eğitimi alanların oranı da yüzde 2’den yüzde 4’e çıktı. Çiftçiler kendisini daha çok muhafazakar ve dindar olarak tanımlarken, çocuklarının da aile mesleğini devam ettirmesini istiyor. Araştırmada çiftçilerin sosyal medya kullanımı da ölçüldü. Buna göre 2016 yılında sosyal medya kullanan çiftçilerin oranı yüzde 40 iken 2020’de yüzde 63’e çıktı. Son beş yılda Facebook kullanan çiftçilerin oranı yüzde 36’dan yüzde 46’ya, Twitter yüzde 6’dan yüzde 12’ye, WhatsApp yüzde 2’den yüzde 54’e, YouTube yüzde 10'dan de yüzde 25’e, Instagram yüzde 8’den yüzde 26’ya yükseldi. Ekonomi Servisi