Ömer Temür İSTANBUL

Şirket yeni yatırımla birlikte Bandırma piliç üretim tesisinin üretim kapasitesini yaklaşık yüzde 12, kaplamalı ve pişmiş ürünler ile şarküteri ürünlerinin üretildiği Bandırma ileri işlem tesisinin üretim kapasitesini yüzde 40 artırmayı hedefliyor. 600 kişiye ek istihdam sağlayacak olan yatırımın 2023 yılına kadar tamamlanması bekleniyor. BRF CEO’su Tolga Gündüz, yeni yatırımlarla birlikte şirketin pazardaki yerini daha da ileriye taşımayı hedeflediklerini belirterek “Beyaz et sektöründe şu an yüzde 12 pazar payına sahibiz. Yeni yatırım hamlemizle hem pazar payımı artıracağız hem de ürün portföyümüze yeni ürünler ekleyeceğiz. Önümüzdeki yıllardaki büyümemizi de ağırlıklı olarak yine inovatif ürünlere odaklanarak sağlamayı planlıyoruz. Ayrıca kapasitelerimizi artırarak üretimden, lojistik ve depolamaya kadar farklı alanlarda yaklaşık 600 kişiye daha iş imkânı sağlamayı ve toplam çalışan sayımızı 6.000’e ulaştırmayı hedefliyoruz" dedi.

İstihdamın yanı sıra yatırımlarda sürdürülebilirliğe odaklandıklarını dile getiren Gündüz, “Kullandığımız ambalaj malzemelerimizin şu an yüzde 98 olan geri dönüştürülebilirlik oranını yüzde 100’e çıkarmaya çalışıyoruz. Ayrıca 2025 yılına kadar tesislerimizdeki su kullanımımızı ise yüzde 13 azaltmış olmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

MANGAL SEZONUNDA YASAK SATIŞLARA DARBE VURDU

Beyaz et sektörü pandemi ile mücadele çerçevesinde getirilen hafta sonu sınırlamaları ve dolar kurunda yaşanan artışlardan olumsuz etkilendi. Tolga Gündüz, beyaz et sektörünün en çok satışların bahar ve yaz aylarında mangal sezonunda gerçekleştiğine dikkat çekerek "Maalesef kısıtlamalar sebebiyle geçen yıl ve bu bahar aylarında mangal sezonundan yararlanamadık. Ayrıca pandemide restoranlar kapalı olduğu için Horeca sektörüne satışlar azaldı. Satışlar daha çok market tarafına kaydı. Geçen yıl yüzde 9 büyümüştük. Bu yıl da benzer bir büyüme bekliyoruz" dedi. Gündüz, soya ve mısırın yurt dışından ithal edildiğini, dolar kurunun etkisiyle yem maliyetlerinin de son bir yılda yüzde 50 arttığına dikkat çekti.