Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'deki enflasyon artışının geçici olduğuna yönelik kararlı mesajlarla dolar, küresel olarak gerilemeye devam etti. Yurt içi piyasalarda dolar kuru, dün yüzde 1 yükselişle 8,48 seviyelerini test etti. Euro/TL ise gün içinde kırdığı rekoru 10,39 olarak güncelledi. Böylelikle döviz kurları bu sabah saatleri itibariyle dünkü kapanış seviyelerin yüzde 0,2'ler altına gerilemiş oldu.

26 MAYIS 2021 DOLAR-EURO

Dolar, 26 Mayıs 2021 sabahında 8,44 lira bandının üzerinde yer alıyor.

Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 8,4370 lira, satış fiyatı 8,4485 liradan işlem görüyor.

Euro/TL ise aynı dakikalarda 10,3330 lira alış fiyatı, 10,3654 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.