Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turgut, "Elâzığ'dan 40 bin, İzmir'den 30 bin hasar ihbarı aldık. İncelemelerin ardından yüzde 99’unu sonuçlandırarak, 640 milyon TL hasar ödemesi yaptık" dedi. Türkiye genelinde sigortalı konut sayısı 10 milyonu aşarken, sigortalılık oranı da yüzde 58’e ulaştı. DASK’ın yurt içi ve yurt dışı reasürans destekleri sayesinde toplam ödeme gücü de 40 milyar TL’ye yükseldi. Yaşanan depremler sigortalılığın önemini de tekrar hatırlattı. Marmara Bölgesi yüzde 69’luk sigortalılık oranıyla ilk sırada yer alırken; onu Ege ve İç Anadolu takip etti. Bugün itibarıyla Türkiye genelinde yıllık prim ortalaması 163 TL. Depremde hasar gören Zorunlu Deprem Sigortalı evler için ödenecek en yüksek teminat bedeli ise 268 bin TL olarak hesaplanıyor.