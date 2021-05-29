Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, kısa vadeli kazanımlar uğruna orta ve uzun vadeli hedeflerden asla geri adım atmayacaklarının altını çizerek “Mart ayında açıkladığımız reform paketi önümüzdeki dönemin çıpası olacak. Salgının başından bugüne kadar merkezî yönetim bütçesinden 79 milyar liralık harcama yaptık, yıl sonunda bu tutarın 109 milyar liraya ulaşmasını öngörüyoruz” dedi. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) 64'üncü Genel Kurul Toplantısında konuşan Bakan Elvan, pandemi nedeniyle gerekli olabilecek her türlü harcamayı yapmakta kararlı olduklarının altını çizerek “Bunu yaparken de orta vadeli bütçe hedeflerimizden asla sapmayacağız. Açıklanan kredi paketleriyle 315 milyar liralık millî gelirin yüzde 6'sına ulaşan destek sağlandı. Bütüncül politikalar sayesinde reel sektörde çarklar döndü ve 2020'yi pozitif büyüme ile kapattık” dedi.

EKONOMİDE ÜÇ TEMEL ÖNCELİK

Şu an en temel önceliklerinin fiyat istikrarının sağlanması, cari açığın kontrol altında tutulması ve işgücü piyasalarının canlanması olduğuna işaret eden Elvan “Büyüme cephesine baktığımızda yılın ilk çeyreğine ilişkin göstergeler piyasa oynaklıklarına rağmen yüzde 6 oranında büyümeye işaret ediyor. İç ve dış talebin daha dengeli olduğu, kaliteli büyüme patikasını öngörüyoruz. Uyguladığımız maliye politikalarıyla, para politikasını desteklemeye devam edeceğiz. Kredi gelişimini de yakından takip ediyoruz. İhtiyaç hâlinde finansal sektörde makro ekonomik tedbirler alacağız. Enflasyonla mücadele TL ile yatırım yapmayı teşvik edecek ve dolarizasyonu tersine çevirmek konusunda elimizi güçlendirecektir” açıklamalarında bulundu.

BANKALARDAN ÜÇ TALEP

Bankacılık sektöründen üç konuda destek talep ettiğini aktaran Bakan Elvan, taleplerini şöyle sıraladı: Birincisi, kıt kaynaklarımızın verimli kullanılmasında dönüştürücü bir rol üstlenin. Yüksek katma değerli üretimi ve rekabeti odağına alan yenilikçi işlere, istihdamı artıran yatırımlara desteğinizi lütfen esirgemeyin. İkincisi, KOBİ’lerimizin işlerini büyütmesine ve küresel tedarik zincirlerine entegre olmasına katkı sağlayın. ‘Teminata dayalı’ geleneksel kredilendirme yaklaşımlarının ötesine geçerek, risk yönetimine dayalı finansman uygulamalarını yaygınlaştırmaya odaklanın. Üçüncüsü, finansal sağlamlığı korumaktan asla vazgeçmeyin.