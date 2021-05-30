Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür ANTALYA

Kervansaray Grubu’nun Lara’daki otelini 2019 yılında satın alıp 1 milyar TL’lik yatırımla yeniden hayata döndüren Grup, 1.800 kişiye de istihdam sağlayacak. 579 oda kapasitesine sahip otel farklı konsept anlayışı ve her şey dâhil lüks hizmet modeliyle Türkiye ve dünyadan bölgeye turist çekecek. Nisan ayı itibarıyla hizmet vermeye başladıklarını belirten Nirvana Hotels Grup CEO’su Korhan Alşan “Spor, sağlıklı yaşam, vegan beslenme, doğal yaşam, yerellik, gastronomi gibi farklı konseptlerde hizmet sunuyoruz. Ayrıca futbol sahası ve beş kapalı basketbol sahasının da yer aldığı Nirvana Cosmopolitan’ı yerli yabancı takımların kamp yaptığı bir alana dönüştürmeyi hedefliyoruz. Her yıl 1.000’in üzerinde futbol takımının kamp yaptığı Antalya, bu tür tesislerle 12 ay turizmin canlı kaldığı bir bölge olabilir” dedi. 2021 yaz sezonuna ilişkin beklentilerini de aktaran Alşan “2019 yılında Antalya’ya 16 milyon turist geldi. Bu yıl bunun yarısının gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Biz de talep geldikçe otellerimizi aşama aşama açacağız” ifadelerini kullandı.

HEDEF YÜZDE 70-75 DOLULUK

Kilit Grup Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Kilit de yeni açılan otel için beş aylık yüksek sezonda yüzde 70-75 doluluğa ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Kilit Grup Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Kilit ise 1955 yılından bu yana faaliyet gösteren Kilit Grubu’nun otelciliği bir sanayi gibi görerek yan kollarla desteklediği için ciddi başarılara imza attığını söyledi. Kilit, bu yöntemle, kârlılıklarını yüzde 30 ila 50 artırdıklarına dikkati çekti.