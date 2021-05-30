Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre ilanda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacak.
Ankara Büyükşehir Belediyesi 250 zabıta memuru alacak
30.05.2021 - 09:18 | Son Güncelleme: 30.05.2021 - 09:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı, 250 zabıta memuru alacağını duyurdu.
Etiketler : ankara,zabıta,Ankara Büyükşehir Belediyesi,
791612 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/791612.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER