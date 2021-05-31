Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Proje kapsamında özellikle pazar yerlerindeki sebze meyve atıkları her gün düzenli toplanıp, arazide ayrıştırılıp bir dizi işlemden geçirildikten sonra organik gübreye dönüştürülüyor. Projede çoğunluğunu kadınların oluşturduğu gönüllülerin çalışması sonucunda elde edilecek binlerce ton gübre çiftçilere ücretsiz olarak dağıtılacak. Ebru Baybara Demir “Pazarlarda her gün 3 ile 7 ton arasında atık toplanıyor. Bunlar düzenli olarak atık alanında kompostlanıyor, olgunlaşmaya başladıktan sonra da eylül ayında çiftçilerimize, gübreye destek olarak verilecek” dedi.

‘ÇİFTÇİLERE DEKAR BAŞINA 200 LİRA HİBE VERİLMELİ’

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, mayıs yağışları yetersiz olunca kuraklıktan etkilenen il sayısının 41’e çıktığını belirterek, üreticilere dekar başına 200 lira hibe verilmesini istedi. Kuraklıktan en fazla arpa, buğday ve kırmızı mercimeğin zarar gördüğünü kaydeden Bayraktar, üreticilerin kredi borçlarının ertelenmesi gerektiğini de vurguladı.