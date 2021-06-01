Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK - NEVŞEHİR

Antalya’da 15 - 20 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek Dosso Dossi Fashion Show, 100 Türk tekstil markası ile çoğunluğu Rus, 5 bin tekstil toptancısını buluşturmayı hedefliyor. Bütün dünyayı etkisi altına alan pandemiden olumsuz etkilenen Türk tekstil sektörüne hareket katmak için büyük bir kampanya hazırlığı içinde olduklarını belirten Dosso Dossi Holding CEO’su Hikmet Eraslan, “Türk tekstil markalarının ürünlerini yurt dışına pazarlarken aynı zamanda ülkemizin turizm potansiyelini de ön planda tutuyoruz. Geçtiğimiz yıl Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinde yaptığımız dijital platform defilesi bölgenin turizm ekonomisine ciddi katkı sağladı” dedi. 2021 sonbahar-kış sezonu dijital platform defilesi çekimleri için bu kez rotayı Kapadokya’ya çevirdiklerini söyleyen Eraslan, 30 manken ile görsel bir şölene imza attıklarını ifade etti.

50 ÜLKEYE KAPADOKYA TANITIMI

Kapadokya’nın muhteşem tabiatında çekilen dijital defilenin 50 ülkede gerçekleştirilecek bir kampanyada kullanılacağını belirten Hikmet Eraslan şöyle devam etti: Bize özgü olan Business Holiday iş modelimizle yıllardır iş ve tatili birleştirerek tekstil markalarımızın ürünlerini pazarlıyoruz. Katma değeri yüksek Türk tekstil ürünleri bizim aracılığımızla 30 ülke 200 şehirdeki tekstil toptancılarına ulaşıyor. Şimdi yeni kampanya dönemini başlatıyoruz. Kapadokya’da çektiğimiz görüntülerle bölgenin tanıtımına katkı sağlarken 15-20 Haziran tarihleri arasında Antalya Expo Center’da yapacağımız Dosso Dossi Fashion Show’a da yabancı konuklarımızı davet ediyoruz. Çoğunluğunu Rusya, Kazakistan ve Azerbaycan’dan olmak üzere yaklaşık 5 bin tekstil toptancısını Antalya’ya bekliyoruz. Pandemi sebebiyle büyük zorluklar yaşadığımız bugünlerde gelin hem tatil, hem de alışveriş yapalım diyoruz. Ekiplerimiz müşterilerimiz tek tek bilgilendirerek özel olarak Antalya’ya davet ediyor.”

BİRBİRİMİZDEN VAZGEÇMEYİZ

Pandemi sürecinde azalmakla birlikte tekstil satışlarına online satış kanalı üzerinden devam ettiklerini kaydeden Hikmet Eraslan, uzun bir aradan sonra yapacakları fiziki fuarda yaklaşık 5 bin kişiyi ağırlamayı hedeflediklerin söyledi. Rusya ile direkt uçuşların haziran ayında başlamaması hâlinde alternatif rotaları devreye sokacaklarını söyleyen Eraslan, “Ruslar bizden biz Ruslar’dan vazgeçmeyiz. Bu süreçte Türkiye’yi çok özlediler. O sebeple alternatif uçuş planlarımızı da yapıyoruz. Rusya’dan gelecek olan tekstil toptancılarını Belarus, Bulgaristan, Gürcistan ve Azerbaycan üzerinden aktarmalı olarak Antalya’ya getireceğiz. Bunun için bütün hazırlıklarımızı yaptık, bekliyoruz” şeklinde konuştu.

ANTALYA TURİZMİNE KATKI SAĞLAYACAK

Beş gün sürecek Dosso Dossi Fashion Show çerçevesinde Antalya’da beş otel ile anlaştıklarını, şehir turları düzenleyecekleri ve onlarca transfer aracı kullanacaklarını belirten Hikmet Eraslan, “Bütün tedariklerimizi yerel markalardan alarak Antalya turizm ekonomisine de katkı sağlıyoruz. Beş gün süreyle şehirde ciddi bir trafik oluşturacağız ve istihdama katkı sağlayacağız” dedi.

Turizmcilerin 3’te 2’si aşılandı "Bacasız sanayi" diye ifade edilen turizm sektörünün hedeflenen turist rakamına ulaşabilmesi amacıyla pek çok çalışma yürütülüyor.