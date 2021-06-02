Ons altın fiyatının, nisan ayında başlayan yükselişi devam ediyor. İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,29 artışla tamamlayarak 526,40 lira oldu. Çeyrek altın 853 lira, Cumhuriyet altını ise 3.489 liradan satıldı. Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
SALI ÇARŞAMBA
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 519,50 519,70 526,20 526,40
Cumhuriyet Ata Lira 3.424,00 3.445,00 3.468,00 3.489,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 474,00 479,00 480,00 484,00
Lira(Tam) Ziynet 3.346,00 3.366,00 3.389,00 3.409,00
Yarım Ziynet 1.673,00 1.683,00 1.695,00 1.705,00
Çeyrek Ziynet 836,00 841,00 848,00 853,00
Altın kaplama gümüş dönemi! Altın fiyatlarındaki yükseliş gümüşe talebi artırdı. Son dönemde özellikle altın kaplamalı gümüş ilgi görüyor.
Altın kaplama gümüş dönemi! Altın fiyatlarındaki yükseliş gümüşe talebi artırdı. Son dönemde özellikle altın kaplamalı gümüş ilgi görüyor.
Yoğun talep! Altın fiyatlarındaki artışı görenler Kapalıçarşı'ya koştu... Güvenli liman olan altın rekor seviyeye ulaştı. Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 2 bin 40 dolara ulaşarak rekor düzeye erişti. Altın fiyatlarındaki artışı görenler Kapalıçarşı'ya koştu. Tarihi çarşıya gelen vatandaşlar yatırım amaçlı altın alırken, bazı dükkanların dolduğu ve sıralar oluştuğu görüldü. Kuyumcu Yiğit Merim altının hızlı yükselişine ilişkin yaptığı açıklamada, pandemiden dolayı yatırımcının para yerine daha çok madene güvendiğini söyleyerek, “Herkes altını güvenli bir liman olarak görüyor. Altın yükselişine devam edecek gibi duruyor. Yıl sonunda altın gramının 500 lirayı bulacağını öngörüyoruz' diye konuştu.