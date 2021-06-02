Yoğun talep! Altın fiyatlarındaki artışı görenler Kapalıçarşı'ya koştu... Güvenli liman olan altın rekor seviyeye ulaştı. Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 2 bin 40 dolara ulaşarak rekor düzeye erişti. Altın fiyatlarındaki artışı görenler Kapalıçarşı'ya koştu. Tarihi çarşıya gelen vatandaşlar yatırım amaçlı altın alırken, bazı dükkanların dolduğu ve sıralar oluştuğu görüldü. Kuyumcu Yiğit Merim altının hızlı yükselişine ilişkin yaptığı açıklamada, pandemiden dolayı yatırımcının para yerine daha çok madene güvendiğini söyleyerek, “Herkes altını güvenli bir liman olarak görüyor. Altın yükselişine devam edecek gibi duruyor. Yıl sonunda altın gramının 500 lirayı bulacağını öngörüyoruz' diye konuştu.