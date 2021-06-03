Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, kapanma sonrası AVM’leri günde 3,4 milyon kişinin ziyaret ettiğini söyledi. Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel de bu dönemde en büyük zorluğu yeme içme sektörünün yaşadığını kaydetti. Ev dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği Başkanı Melih Şahinöz ise kriz ve pandeminin kendilerini yavaşlattığını ifade etti. AVM’lerdeki ortak gider meselesinin çözülmesi gerektiğini belirten Tüm Restoranlar, Turizmciler Derneği Genel Başkanı Ramazan Bingöl, “Pandemide en büyük darbeyi biz aldık. Bu dönemde yüzde 70 küçüldük” diye konuştu.

Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı Galip Aykaç da yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonda düşüş beklediklerini söyledi. Zincir Mağazalar Derneği Başkanı Serhan Tınastepe ise kamunun etkin desteklerinin artarak devam etmesi gerektiğini belirterek, “Kısa Çalışma Ödeneği’nin şartlarının iyileştirilerek devam etmesi çok kritik. Sadece kredi ile olabilecek bir durum değil. Birçok şirketimiz 4-5 yıldan önce kendini toparlayamayacak durumda. Dolayısıyla hibe mekanizması daha etkin çalışmalı” ifadelerini kullandı.

Kısa çalışma ve işsizlik ödemeleri 4 Haziran'da hesaplarda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin 4 Haziran'da hesaplara yatırılacağını açıkladı.