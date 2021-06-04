Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Varank, Farplas Otomotiv'in Türkiye'nin Otomobili'nin önemli yerli tedarikçilerinden biri olduğunu belirterek "TOGG, endüstrideki elektrikli araç ve otonom araç dönüşümünü yakalamış bir projemiz. Burada dijitalleşmeden, otomasyondan sonuna kadar faydalanılıyor" diye konuştu. Fark Holding Üst Yöneticisi Ömer Burhanoğlu da TOGG için kokpit tasarladıklarını ifade ederek "Onun dışında spoiler, şarj noktası ve üstteki anten üniteleri gibi farklı parçalarla yine TOGG ile çalışıyoruz. TOGG bizim için sadece bir araç projesi değil aynı zamanda bir dönüşüm platformu" dedi.

ÜÇ ŞİRKET SERMAYE ARTIRIMINA GİTTİ

Öte yandan Olağan Genel Kurul kararı ile AG Anadolu Grup Holding, Vestel ve Turkcell, TOGG'daki sermayesini artırdı. Söz konusu üç şirket, TOGG'un 150 milyon TL ödenmiş sermayesinin 846 milyon 774 bin artırılarak 996 milyon 774 bine çıkarılmasına ilişkin yapılan sermaye artırımına iştirak etti. Şirketin sermaye artırımı kararının ardından ortakların hisse dağılımında da değişiklikler olacak.